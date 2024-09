Foto’s van verschrikkelijk vrije vrouwen

We vroegen aan zeven Nederlandse fotografen om een beeld in te sturen waarin zij vrijheid zien – of gewoon een ontzettend vrije vrouw.

“Op een bloedhete heldere nacht in 2014 reden Anna en ik onze leasebak, waar we ook in sliepen, naar het hoogste plekje in Death Valley (VS). Toen we om half zes ’s ochtends door de helse zon uit onze dromen werden gesleurd, klam van zweet, vrij van alles, zonder bereik, zonder enige verplichting of iemand die wist waar we waren, namen we een douche met de laatste waterkannen die resteerden van onze week Burning Man.”

“Mijn inner-Paulo Coehlo zegt nu heel stellig: als je met open ogen even ver kunt zien als met je ogen gesloten, ben je werkelijk vrij – maar ikzelf geloof niet in dat soort onzin.”

“Ik wilde in mijn serie Figures under the sun (2016) een serie zelfportretten maken, waarbij ik met mijn lichaamshoudingen, expressies en wat ik aan heb – of juist niet – reageer op het landschap. Meer dan op mode of op een bepaalde tijd – dat is voor mij vrijheid.”

“Dit is La Vaquerita, een Mexicaanse Luchadora ofwel vrouwelijke worstelaar, net voordat ze de ring in gaat. In Mexico wordt Lucha Libre vooral door mannen gedaan, tot aan 1986 was het zelfs verboden voor vrouwen om mee te doen. Voor vrouwen is het een mogelijkheid om te laten zien dat ze hetzelfde kunnen bereiken als mannen, vertelde La Vaquerita mij. En een manier om aan jonge meisjes te laten zien dat ze voor zichzelf mogen opkomen. Binnen deze machosport eisen vrouwen als La Vaquerita hun vrijheid onverbiddelijk op, terwijl ze continu geconfronteerd worden met seksistisch gejoel in de arena en backstage. Maar ze gaan door.”

“Ze hangt in een wc.”

“Deze foto maakte ik in 2015, vlak voor de jaarlijkse zweefwedstrijd op de Parade – een ultieme plek voor vrijheid wat mij betreft.”

