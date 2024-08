Bekijk de foto’s van onze eerste foto-expo in Brussel

Dit artikel is een samenwerking tussen VICE+ en Huawei.

Op donderdag 18 april trapten we samen met Listen! Festival het Sound District en onze VICE Expo af in de Brusselse Halles Saint-Géry, of Sint-Gorikshallen voor de vrienden. Dat deden we in het goed gezelschap van Kiosk Radio, frisse pintjes, en prachtige fotografie.

Heel wat schoon volk liet de zonnige terrasjes links liggen om onder neonlampen de beelden van onze vier fotografen te komen bewonderen: Romain Vennekens, Yaqine Hamzaoui, Thor Salden en Kelly Fober. Bij momenten was het zo gezellig dat je door al de superfans en paparazzi de foto’s bijna niet meer kon zien, maar gelukkig kwam iedereen, foto’s incluis, er zonder scheuren vanaf.

Bekijk de foto’s van de opening — allemaal gemaakt met de fenomenale Huawei P30 — en kom vooral zelf ‘s kijken naar onze expo tussen al het eieren rapen en terrasjes doen door.

Je kan nog tot en met zondag 28 april langsgaan om de beelden van onze fotografen op groot formaat te zien, Kiosk Radio te luisteren of je tijd te vullen met ander leuks op de agenda van het Listen! Sound District.

Wil je zelf vette foto’s maken? De nieuwe Huawei P30 verandert de regels en maakt zowel op zonnige terrasjes als in de donkerste clubs prachtige foto’s zonder flits.

