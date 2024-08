Foto’s van het harde maar kleurrijke leven van Belgische vissers

Mayli Sterkendries (27) ontmoette een aantal lokale vissers in haar geboortestad Oostende, en besloot hen een dag te volgen. Aan boord zorgden kwesties als de Brexit, mogelijke extra concurrentie en de dalende winsten voor een wat bezorgde sfeer. Toch geven de analoge, kleurrijke foto’s uit Mayli’s fotoreeks ‘Vesche Vis’ ons een mooie blikje in het leven van een hecht collectief vissers, dat weinig te maken heeft met het clichébeeld van de eenzame visser. Het zijn beelden van stoere vissers met een klein hartje.

Deze scheepslui zijn al in de vroegste ochtend aan het werk om tijdig verse vis te kunnen leveren aan de befaamde Oostendse vismarkt, die amper twee dagen per jaar gesloten is. Mayli volgde de vissers van de familieboot Broodwinner, waar beginnende Belgische vissers ook de kneepjes van het vak leren. Wij spraken met haar over deze voor ons landratten weinig bekende wereld.

VICE: Hé Mayli, waarom besloot je de vissers van Oostende te fotograferen?

Mayli:

Een paar jaar geleden werkte ik samen met een vriend aan een project waarvoor we foto’s maakten van jonge skaters in Oostende. Hij vertelde me over de vissers. Hij kende er een aantal persoonlijk, en door zijn verhalen wilde ik meteen te weten komen over het leven op zee.

Hoe lang ben je met hen aan boord geweest?

In totaal vier uur. De haven verlaten, ver genoeg van de kust geraken en de netten uithalen: het is een hele organisatie.

Hoe was de sfeer op de boot?

Heel vriendschappelijk: de vissers maakten altijd grapjes en ze waren constant aan het lachen. Sommigen van hen zijn broers, dus dat versterkte de familiale sfeer. Ik had de tijd om echt met hen in gesprek te gaan. Ze doen dit werk al jaren en genieten ervan om erover te vertellen.

Welk beeld had je van de visserijwereld voordat je aan dit project begon?



Heel lang associeerde ik het met het gezicht van mijn vader, omdat hij lijkt op Kapitein Iglo, het gezicht van dat visstickmerk: hij is robuust, draagt een oorbel een heeft een hese stem.

Dacht je dat je op de boot ook een aantal Kapitein Iglo-lookalikes zou tegenkomen?

Ik verwachtte mensen te ontmoeten met luide stemmen en sterke karakters, en dat bleek ook het geval te zijn. Hun gezichten zijn erg sterk en eerlijk, en ze schreeuwen veel om zich verstaanbaar te maken op zee.

“Sommigen vertelden me dat hun grootvaders ook vissers waren, en ze die familietraditie wilden voortzetten.”

Vissen is een oud ambacht dat vooral wordt geassocieerd met oude mannen. Heb je ook jongere vissers of vrouwen ontmoet?

Er waren ook jonge mensen, die als stagiaires mee op de boot waren. Zo konden ze het werk van de routiniers van dichtbij observeren, en leerden ze bijvoorbeeld hoe ze de vissen moesten wassen. Sommigen vertelden me dat hun grootvaders ook vissers waren, en ze die familietraditie wilden voortzetten.

Hebben ze je ook verteld over de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen?

Ja. Het belangrijkste is natuurlijk dat je genoeg vissen vangt. Als er een vangst tegenvalt, heeft dat een serieus effect op de moraal op zo’n schip. De vissers legden me uit dat ze veel geduld moeten hebben, en soms uren en uren op zee doorbrengen. Op de dag dat ik met hen was meegekomen hadden ze gelukkig net een hele goede vangst.

“De sterke band die heerst tussen die mannen heeft me echt geraakt.”

In dit project heb je het ook over de coöperatie ‘Buitengoed’, die dagelijks duurzaam gevangen verse vis uit de Noordzee aanbiedt zonder toegevoegde stoffen. Ben je in je werk veel bezig met het milieu?

Ja en nee. Mensen worden zich steeds meer bewust van de milieuproblematiek, en die bewustwording heeft op zijn beurt ook weer invloed op mij. Zo hen ik onlangs nog een project gedaan met een meisje dat duurzame kleding maakt. Ik vind het belangrijk om te werken met mensen die met zo’n dingen bezig zijn.

Wat viel je het meest op tijdens je dag op zee?

De sterke band die heerst tussen die mannen heeft me echt geraakt. Wanneer we vissers bezig zien in de haven, denken we al snel dat het heel stoere types zijn. Maar in werkelijkheid knuffelen ze ook gewoon en zijn ze heel lief voor elkaar.

Mayli’s fotoreeks ‘Vesche Vis’ wordt op 26 augustus tentoongesteld in vzw O666 in Oostende. Meer van Mayli vind je op haar Instagram of website.

Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com