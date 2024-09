Foto’s van vlees, kroketten en de vrouwen van Van Dobben

Een kroketje halen bij de vrouwen van Van Dobben is een spektakel waar je in een theater een kaartje voor moet kopen.

Op vrijdag halen we hier op de redactie kroketten. Sommige collega’s doen alsof het elke dag vrijdag is, maar in principe is de vette bek alleen om het weekend mee in te luiden.

Met die gewoonte lijken we waarschijnlijk op ieder ander kantoor in Nederland, maar wat wel bijzonder is, is het feit dat we de kilo’s calorieën hier om de hoek kunnen halen bij eetsalon Van Dobben: een oud Amsterdams zaakje, waar enkel vrouwen achter de toonbank staan.

Die vrouwen hebben lange witte slagersjassen aan, en hoe druk het ook is, ze weten precies wie er aan de beurt is of wat er nog uit de keuken moet komen. Een grote bek wordt altijd overtroefd met een nog veel grotere bek, en als je chagrijnig bent word je met een plat Amsterdams grapje op je nummer gezet.

Een kroketje halen bij de vrouwen van Van Dobben is een spektakel waar je in een theater een kaartje voor moet kopen. Vegetariër en fotograaf Lizzy Ann hing er een middagje rond, en legde het schouwspel vast in een serie foto’s.