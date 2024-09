Foto’s van vluchtelingen en Duitsers die samen zingen na de aanslag

Gistermiddag verzamelde het Begegnungschor, een koor van vluchtelingen en Duitsers, zich tegenover de Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche om de slachtoffers van de bloedige aanslag op de kerstmarkt te herdenken. Het optreden werd georganiseerd door de internationale activistengroep Avaaz. Rond de tweehonderd mensen zongen samen ter nagedachtenis van de doden die vielen bij de aanslag, en om solidariteit te tonen in het licht van deze tragische gebeurtenis.

Veel van de aanwezigheden hielden bordjes en banners vast met teksten als “You will not divide us”, “Ich bin ein Berliner” en “Berlin hält zusammen” terwijl ze onder andere We Are The World en het kerstlied Stille Nacht zongen. Voor het evenement liet Avaaz weten dat “zelfs in deze tijd van schok en rouw onze saamhorigheid sterk is, en aanslagen als deze ons niet kunnen verdelen.”

Terwijl het koor zong, gingen anderen de kerk achter hen in om te bidden, of lieten ze bloemen en kaarsen achter bij de hekken die om de plek van de aanslag staan.

