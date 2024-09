Sofia Ayarzagoita schiet intieme foto’s van haar vrienden

Het Amsterdamse fotografiemuseum Foam doet meer dan alleen maar foto’s exposeren. Zo geeft het museum drie keer per jaar ook Foam Magazine uit, een tijdschrift waarin naast fotoseries interviews en essays worden gepubliceerd.

Een van de jaarlijks terugkerende nummers van het magazine is het Talent Issue, waarin opkomend fotografietalent een podium krijgt. Dit jaar is het talent issue gemaakt in samenwerking met cultureel instituut Red Hook Labs in New York.



Videos by VICE

Foam koos 24 aanstormende talenten van over de hele wereld om uit te lichten in het magazine. Hieronder zie je het werk van Sofia Ayarzagoitia, een Mexicaanse fotografe die nu in Spanje werkt. Ze fotografeert voornamelijk haar vrienden, die ze op zo’n manier vastlegt dat de foto’s ook iets over haarzelf zeggen.