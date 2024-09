Saskia maakt intieme foto’s van haar verliefde, vrijende vrienden

Pride gaat over een heleboel dingen: het gaat over de strijd voor gelijke rechten, het gaat over protest tegen dagelijks en systematisch geweld en uitsluiting van iedereen die niet hetero en cisgender is, het gaat over het recht om te mogen zijn wie je bent. En voor een groot deel gaat het ook over – hoe zoetsappig dit ook klinkt – de liefde.

Vanuit dat idee maakte Saskia van den Boom (38) intieme foto’s van haar verliefde queer vrienden en bekenden. “Het idee is: ik wil laten zien hoe ze samen de liefde beleven, door te kussen, knuffelen en vrijen. Ook wilde ik ze graag naakt fotograferen, om de kwetsbaarheid van hun liefde te laten zien.”

Videos by VICE

Saskia maakt graag reportages van mensen in hun vertrouwde omgeving. Eerder portretteerde ze een professionele balletdanser, haar postbode die uit China geadopteerd is en een man die al dertig jaar verslaafd is aan heroïne. “Ik kreeg tijdens het fotograferen een heel goede band met hem. Ik merkte toen dat ik het heel erg mooi vind om mensen vast te leggen in hun eigen omgeving, en hun verhaal te vertellen aan de hand van mijn foto’s.” Op deze manier zegt Saskia te willen laten zien wat het is dat mensen met elkaar verbindt.

Ook voor deze serie zocht Saskia de geportretteerden in hun vertrouwde omgeving op. Daar dronken ze eerst samen een drankje, praatten ze wat en vervolgens deden de koppels hun ding, terwijl Saskia ze fotografeerde.

Lisa en Leonie

Lisa en Leonie

De eerste foto’s die ze maakte zijn van haar goede vriendin Leonie en Leonies partner Lisa. “Het viel me meteen op hoe comfortabel ze zijn met elkaar, hoeveel tijd ze nemen om elkaar aan te raken en te zoenen,” vertelt Saskia. “Op een gegeven moment waren Lisa en Leonie met elkaar aan het vrijen en hielden ze even op omdat ze allebei moesten plassen. Toen ze terugkwamen van de wc schonken ze een drankje in en gingen ze weer verder. Die vertrouwelijke manier van met elkaar omgaan vond ik bijzonder om te zien.”

Dodo, Szymon en Willem

Door het fotograferen leert Saskia de mensen achter haar camera ook beter kennen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Willem, die ze kende van feestjes. “Ik dacht eerst dat ik hem en zijn vriend Szymon ging fotograferen, maar toen ik er aankwam bleken ze met z’n drieën te zijn. Szymon en Willem wonen met z’n tweetjes samen, maar hebben meerdere liefdes in hun relatie. Sommige relaties hebben ze één op één, andere geliefden hebben ze samen, waaronder Dodo,” legt Saskia uit. De sfeer tijdens de fotoshoot was erg ontspannen. “Ze waren zo ontzettend zacht en lief tegen elkaar. Hun knuffels leken bijna op een dans: ze kunnen perfect met hun drieën de aandacht over elkaar verdelen. Dat was zo mooi om te zien.”

Dodo, Szymon en Willem

Hoewel zo’n shoot natuurlijk hartstikke intiem is, voelt Saskia zich nooit een indringer. “Willem zei dat hij zich juist ontzettend op z’n gemak voelde. Omdat ik een vrouw ben vorm ik geen bedreiging voor hun dynamiek. Ze hadden niet het gevoel dat ze iets aan me moesten bewijzen, en daardoor konden ze zich gemakkelijk openstellen.”

Willem en Dirk

Willem en Dirk

Willem en Dirk werden ook door Saskia gefotografeerd. Willem had ze eens ontmoet op de Canal Parade. “Willem had sinds een jaar een nieuwe geliefde, Dirk,” vertelt Saskia. Willem is al veertig jaar uit de kast, Dirk nog maar twee jaar. Daarvoor had hij heel lang een heteroseksuele relatie gehad. “Dirk kwam uit een christelijk dorp, en zijn broer is al lang geleden uit de kast gekomen. Toen dacht Dirk een lange tijd: een iemand in het gezin is al erg genoeg voor mijn ouders, ik hou me wel gedeisd,” vertelt Saskia. Ook wilde Dirk kinderen, dus jarenlang heeft hij zijn gevoelens onderdrukt. Met Willem heeft hij zijn eerste, echte relatie met een andere man. “Ze waren tijdens de shoot zo ontzettend verliefd op elkaar, en zo aan het glunderen toen ze in elkaars armen lagen,” vertelt Saskia.

Esther en Henriëtte

Ook fotografeerde Saskia haar collega Esther en haar vriendin Henriëtte. Esther organiseerde jarenlang de Canal Parade voor Saskia’s werk. Esther en Henriëtte leerden elkaar kennen bij het COC van Amsterdam waar ze vrijwilligerswerk deden. Daar zijn ze uiteindelijk verliefd op elkaar zijn geworden. Nu zijn ze al zevenentwintig jaar samen. “Esther fotograferen vond ik in het begin wel spannend, omdat we collega’s zijn en ik vond het ook wel intiem om bij haar thuis langs te komen,” vertelt Saskia. “Maar het was eigenlijk een heel mooie dag. Tijdens ons gesprek werd echt duidelijk hoeveel ze samen hebben verwezenlijkt. Ze wilden allebei een kind, en daar kwam destijds veel weerstand tegen. Het was erg moeilijk om bij de rechtbank te regelen dat ze allebei officieel de moeder waren van hun kind. Maar ze hebben volgehouden, omdat ze wisten dat ze hun zoon ontzettend veel liefde konden geven.”

Fabienne en Bruna

Fabienne en Bruna

Het laatste koppel dat Saskia fotografeerde, waren Fabienne en Bruna, een stel dat bij haar in de straat woont. Zij zijn een jaar geleden getrouwd. “Bruna komt uit Brazilië, en vertelde me dat ze zich daar nooit echt veilig heeft gevoeld als lesbische vrouw,” vertelt Saskia. “Er waren wel lesbische clubs waar ze heen kon, maar zodra ze de deur uitstapte, verdween dat gevoel van veiligheid.” Toen Bruna uit de kast kwam bij haar ouders, stootte ze in eerste instantie op een hoop weerstand. Bruna’s ouders zijn in therapie gegaan, zodat ze haar beter kunnen leren begrijpen. Uiteindelijk zijn Fabienne en Bruna samen naar Amsterdam verhuisd. “De shoot zelf was zo ontzettend ontspannen,” vertelt Saskia. “Ik vroeg me zelfs af of ze tantra hadden gedaan, omdat ze elkaar zo mooi en lang konden aankijken, maar blijkbaar zijn ze gewoon ontzettend op hun gemak met elkaar. Dat keerde eigenlijk terug bij alle koppels, die vertrouwde en liefdevolle manier van met elkaar omgaan. Dat vind ik erg mooi.”

Bekijk meer foto’s van Saskia van den Boom op haar website, of volg haar op Instagram om op de hoogte te blijven van haar nieuwste projecten.