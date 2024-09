Foto’s van vrijheid door ‘s werelds beste fotografen

Het legendarische agentschap Magnum Photos representeert een paar van de beste fotografen ter wereld. Ja: de kwaliteit van fotografie is een kwestie van subjectiviteit, maar we kunnen al met al zeggen dat Magnum gewoonweg de beste fotografen heeft.

Nog tot en met vrijdag houdt het agentschap een van haar ‘square print sales’, waarbij ze fotografen uit hun stal vragen om een beeld uit het eigen archief te plukken dat volgens hen exemplarisch is voor een specifiek thema – deze keer: ‘vrijheid’. De prachtige prints ervan worden vervolgens voor een prikkie (deze keer: $100) verkocht.

Hieronder zie je een paar van de foto’s die te koop zijn, met quotes van de fotografen erbij die uitleggen waarom voor hen juist deze beelden voor vrijheid staan.

Alabama, VS. 1965 © Bruce Davidson / Magnum Photos

“Van 1961 tot 1965 was ik bij verschillende demonstraties van de burgerrechtenbeweging. In deze foto zie een groep burgerrechtenactivisten tijdens hun mars van Selma naar Montgomery. Ze liepen voor hun stemrecht. Vrijheid was destijds, maar ook vandaag de dag nog, iets waar je voor moest vechten.” – Bruce Davidson

Chennai, India. 2015. © Chien-Chi Chang/Magnum Photos

“Een orkaan stevende af op de kust van Chennai, in India. We zaten middenin een nogal intensieve fotoworkshop, en de meeste deelnemers ontweken de striemende regen en de gure wind. Een paar lieten echter alles gaan en probeerden één te worden met die orkaan. Het leverde de zanderige, doch zoete smaak van Moeder Natuur op, met een vleugje gevaar als extra smaakmaker. Onderdeel zijn van de flow en/of de stroming, maar toch nog weten wie je bent. Dat is voor mij de betekenis van vrijheid.” – Chien-Chi Chang

Strafcel in een gevangenis. Leningrad, USSR. 1988. © Chris Steele- Perkins / Magnum Photos

“Met de val van de Sovjet-Unie ontstond de mogelijkheid om Rusland te verkennen. Ik had al een jaar lang een verzoek liggen van The Sunday Times Magazine om de thema’s recht en handhaving in Rusland te onderzoeken. Opeens kreeg ik een fax binnen dat ik een visum had gekregen en dat het RIA Novosty-agentschap bovendien een fixer voor me klaar had staan. Binnen een paar dagen moest ik in Moskou staan. Die fixer, Alexi, was geweldig. Hij zorgde dat ik toegang kreeg tot allerlei gevangenissen, dat ik aanwezig mocht zijn bij invallen van speciale drugseenheden van de politie. Het werd het meest verkochte verhaal dat Magnum dat jaar distribueerde. Tijdens de trip kwam ik deze jongens tegen die hun straf uitzaten in deze bijzonder sobere strafcel. Hoe kan je vrijheid beter waarderen dan op het moment dat het van je is afgenomen?” – Chris Steele-Perkins

Rennende kinderen in een tarweveld die van het warme weer genieten tijdens een traditioneel lentefeest. Kirklareli, Turkije. 2017 © Emin Özmen / Magnum Photos

“De koude winter lost op in de Thrace-regio van Turkije, maakt plaats voor zonneschijn en warme winden. Mensen vernieuwen hun band met de natuur door haar te vieren tijdens de eerste week van mei in Kirklareli. Toen ik deze foto nam, rende ik zelf ook door het tarweveld om van het weer te genieten, terugdenkend aan mijn eigen jeugd. Zowel voor hen als voor mij was het een moment van pure vrijheid.” – Emin Özmen

Ciudad Juárez, Mexico. 17 juli 2009. © Jerome Sessini/Magnum Photos

“Tijdens weekends in de zomer gaan de gezinnen uit Ciudad Juárez naar de oevers van de Rio Bravo aan de grens met de VS om te ontspannen. Voor mij laat deze foto de vrijheid zien die mensen uit de middenklasse zich kunnen veroorloven. Een moment met je familie doorbrengen om de problemen uit het dagelijks leven even te vergeten. Achter hen markeert een hek het einde van Mexico, en van hun vrijheid.” – Jérôme Sessini

INRI Cristo’s discipelen rijden hem rond op zijn troon op het terrein van hun compound. © Jonas Bendiksen/Magnum Photos

“’U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken,’ Johannes 8:32. Deze beroemde woorden uit de Bijbel spookten door mijn hoofd tijdens de drie jaar die ik besteedde aan de zoektocht naar mannen die claimen Jezus Christus te zijn. Voor INRI Cristo en zijn twaalf discipelen, die op een compound buiten de Braziliaanse hoofdstad Brasília wonen, is INRI de langverwachte Messias. Zijn discipelen zeggen dat die wetenschap hen bevrijdt van de dogma’s en misverstanden die de rest van de mensheid teisteren. Voor hen is het geloof in INRI de grootst denkbare daad van emancipatie.” – Jonas Bendiksen

Engeland. 1994 © Martin Parr / Magnum Photos

“Vrijheid bestaat in vele vormen, maar een klassieke interpretatie is bewegen op hoge snelheid – skieën, een berg af fietsen. Een van de meest herkenbare vormen in dit genre is rijden in een auto met open dak. Deze foto nam ik voorde BBC-serie From A to B, waarin de relatie tussen mensen en hun auto’s centraal stond.” – Martin Parr

Lindiwe Mutoma (Vrouwelijke detective). Lusaka, Zambia. 2005 © Mikhael Subotzky

Detective Lindiwe Mutoma (28) is een andere detective dan anderen. Ze werkt in een door mannen gedomineerd beroep, en haar succes is vaak het resultaat van het feit dat ze onzichtbaar is, mensen haar niet verwachten en haar onderschatten. Toen ik haar vroeg of het voor haar werk een voordeel is dat ze vrouw is, antwoordde ze ja: ‘Voordat je een man tegenwerkt, moet je hem proberen te verleiden. Mannen houden ervan om vrouwen te vertrouwen, maar ze onderschatten vrouwen ook. Dit helpt als je een detective bent.’ Ze lokt graag kleine ruzietjes uit, vooral met mannen.

“Een van haar favoriete tactieken is om haar schoenen uit te trekken in de bus en haar benen op een andere stoel te leggen. ‘ik wil mijn benen even strekken,’ zegt ze tegen een man die zoals verwacht reageert, terwijl ze haar tenen spreidt. ‘Is dat een misdrijf?’ Zou ze een detectivebureau op willen zetten met andere vrouwelijke detectives?’ ‘Natuurlijk,’ zegt ze, terwijl ze uit het raam van de bus kijkt terwijl we Lusaka binnenrijden. ‘Dat zou ik graag doen, maar is in realiteit niet mogelijk. Geld, er is geen geld.” – Mikhael Subotzky (tekst gebaseerd op een artikel door Benjamin Joffe-Walt, gepubliceerd in the Telegraph Magazine , 2005)

Voet, ijsje en gitaar op West 3rd Street. New York, Verenigde Straten. 1970.

“New York. Greenwich Village. 1970. Doe waar je zin in hebt!” – Richard Kalvar

© Susan Meiselas / Magnum Photos

“Lieve ouders: Jullie hebben vast gemerkt dat ik me de afgelopen maanden anders heb gedragen. Ik ga niet meer naar feestjes. Ik kom en verdwijn regelmatig. Dit is omdat ik me bij de revolutie gevoegd heb… Ons land staat bol van de misère en corruptie. Alle Nicaraguanen hebben de heilige plicht om voor de vrijheid van ons volk op te komen.” – Een fragment uit een brief van Edgard Lang Sacasa aan zijn ouders.



Edgards vader, Federico Lang, was een rijke Nicaraguaanse zakenman en steunde President Somoza. Edgard werd vermoord door het leger op 16 april 1979, vlak voor de FSLN het regime van Somoza omver wierp op 19 juli 1979.



“Nu ik op een afstandje kijk naar de zaken die zich nu afspelen in Nicaragua, moet ik denken aan de dromen waardoor het bijna veertig jaar geleden tot een revolutie kwam, waar ze zich nu wederom hard voor moeten maken in de hoop op een betere toekomst.” – Susan Meiselas, mei 2018.

Illinois. 1966 © Thomas Hoepker / Magnum Photos

“Ik volgde Ali dagenlang met mijn Leica op de route tussen zijn huis en de sportschool. Als kinderen hem zagen rondlopen renden ze bij bosjes naar hem toe. Hij was hun held, en hij smolt in hun gezelschap: hij werd een grappenmaker, trok gekke bekken, en toonde zijn knuisten. Iedereen genoot ervan. Het was geweldig om die transformatie van dichtbij mee te maken.” – Thomas Hoepker

De “Freedom” printverkoop van Magnum loopt nog tot middernacht op vrijdag 8 juni 2018. Gesigneerd en gestempelde prints van 70 fotografen (15×15 centimeter in museumkwaliteit) zijn beschikbaar voor $100 via shop.magnumphotos.com.