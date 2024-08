Foto’s van vrouwelijke bezoekers bij Boef op Noorderslag

Boef opende zijn show gister in Groningen met een track waarin hij nogmaals zijn excuses maakte voor het feit dat hij eerder deze maand vrouwen “kechs” had genoemd. Deze sorry maakte best indruk, net als zijn gloednieuwe Rolex waarmee hij vanaf het hoge podium aan het publiek vertelde dat hij ondanks zijn spijt nooit de ideale schoonzoon zou worden.

Onder dat publiek waren ook een hoop vrouwen, die zich gelukkig weinig aantrokken van Boefs eerdere tirade over korte rokjes en laat opblijven. Fotograaf Roos Pierson (zelf in het zwart gehuld) maakte portretten en foto’s van een aantal van hen.