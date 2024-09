Foto’s van vrouwenlichamen waar je dubbel van ziet

Als je naar de foto’s van Emel Karakozak kijkt, zie je dubbel. De kaleidoscopische foto’s van de Turkse fotograaf zitten vol naakte vrouwenlichamen en lijken je mee te nemen door tijd en ruimte. De fotoserie, Budding, is een ontdekkingstocht door vrouwelijkheid, moeder natuur, voortplanting en wedergeboorte.



De kern van haar serie is vruchtbaarheid. “De mens voelt zich verbonden met de natuur door vrouwen, omdat de vrouw gelijk staat aan vruchtbaarheid en het geven van leven,” vertelt Karakozak aan Creators. “Dat is waarom ‘moeder natuur’ in zoveel verschillende talen als begrip gebruikt wordt om de aarde aan te duiden. Zij is de brug tussen het leven en de mens.”



Zoals je ook aan de foto’s kunt zien, probeert Karakozak niet alleen te benadrukken dat vrouwen zelf nieuw leven kunnen creëren, maar dat ze ook zichzelf kunnen recreëren.



“Het is niet alleen een wonder dat een vrouw voor nieuw leven kan zorgen, maar ze heeft ook de mogelijkheid om zichzelf spiritueel opnieuw te ontdekken,” legt de fotograaf uit. “En dit doet ze door zichzelf in het midden te plaatsen.”

Haar serie Budding laat de vrouwelijke schoonheid zien aan de hand van verschillende poses. Karakozak heeft ook gekozen voor de titel ‘budding’ als variatie op ‘body’, waarmee ze opnieuw verwijst naar het voortplanten en herontdekken van het leven en jezelf.



“Niet alleen de natuur of de mensen, maar echt alles gaat over het begrijpen van het grotere geheel,” vertelt Karakozak. “Het leven en de dood, en dat zie terug in mijn fotografie.”

Op de website van Emel Karakozak vind je meer van haar werk.