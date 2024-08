Foto’s van wildvreemden die doen alsof ze een serieuze relatie hebben

“Ik scrolde door Facebook, Instagram en Tinder en swipete me een ongeluk,” zegt Marie Hyld. De 24-jarige fotograaf uit Denemarken vindt dat de oppervlakkigheid van de online wereld ons echte leven beïnvloedt, zeker op het gebied van daten. Vanwege het perfecte plaatje dat we van onszelf op Tinder laten zien en omdat we dat imago op de eerste date ook willen hooghouden, is het moeilijk om iemand eerlijk en open te benaderen. Dat is de gedachte achter Lifeconstruction, het nieuwe project van Hyld, waarvoor ze intieme portretten maakte van mensen die ze net op Tinder had ontmoet.



Voordat ze met het project kon beginnen, moest Hyld eerst haar profiel op Tinder opnieuw inrichten. In haar bio legde ze het uitgangspunt uit: Hyld wilde tijdens de eerste ontmoeting met haar matches foto’s maken die eruitzien alsof ze al jaren een relatie met ze heeft, of op z’n minst verliefd zijn. Daarnaast stond er dat ze van plan was om de foto’s te publiceren. “Ik was heel benieuwd om te zien wat voor soort mensen dit idee zouden waarderen en bereid waren om op mijn idee in te gaan,” zegt Hyld. Uiteindelijk heeft iedere match geleid een foto.

In de linkerhoek van elke foto staat de tijd die is verstreken sinds Hyld en haar match elkaar voor het eerst ontmoetten. We spraken haar over hoe het is om zulke intieme foto’s met complete vreemden te maken.

Broadly: Had je van tevoren in je hoofd hoe de foto’s eruit moesten zien?

Marie Hyld: Ik liet me vooral inspireren door de omgeving. Ik had de huizen van de mensen nog nooit gezien. Dat vond ik een heel leuk aspect van dit project – ik kon niets van tevoren plannen en moest improviseren. Een van mijn belangrijkste doelen van dit project was om alles los te laten en te doen wat goed voelt.

Ik vind dat we niet genoeg tijd in het echt met elkaar doorbrengen. We zijn niet meer echt aanwezig bij de meeste interacties. Dat wordt alleen maar erger, en het is de schuld van de social media. Ironisch genoeg zou mijn project zonder Tinder praktisch niet tot stand zijn gekomen.



Hoe is de foto van jou en je Tinder-match in latex-outfits ontstaan?

Voor zover ik me kan herinneren, noemde hij zichzelf ‘Mr. BDSM’ op Tinder. Ik vond het heel cool dat hij geen problemen had om zichzelf te zijn bij mij. Ik wilde ook een soort van ‘wow-moment’ in mijn serie hebben. Een foto die iemand heel kwetsbaar maakt, omdat het veel onthult. Ik zei tegen dat hem dat ik persoonlijk niet geïnteresseerd ben in BDSM, en dat ik het alleen deed voor mijn fotoproject.

Toen hij de deur opendeed droeg hij normale kleren, op zijn latex-sokken na. Hij had vriendelijke ogen. Hij liet me zijn kledingkast zien: die hing vol met latex. Ik mocht een outfit aan die van zijn ex was geweest. Om alles aan te krijgen moest ik mezelf insmeren met olie. Toen hij daarna hetzelfde deed, moesten we lachen om de hele situatie. Hij liet me het gat zien dat bedoeld was voor zijn penis en we hadden het over hoe de huid in zo’n outfit niet kan ademen en hoe oncomfortabel het is. We maakten een foto voor mijn moeder, omdat ze het eng vond dat ik bij vreemden thuiskwam. Maar als ik niet zo open had gestaan voor nieuwe ontmoetingen, en als ik deze kans niet gegrepen had, zou ik niet zo’n interessante dinsdagmiddag hebben gehad.

De foto waarin jij en je date aan het gamen zijn vond ik ook bijzonder. Waarom koos je voor deze pose?

Hij was helemaal dol op computers, en dat was duidelijk te zien aan zijn appartement. Ik was ervan overtuigd dat zijn passie voor deze dingen ook een grote rol zou spelen in onze hypothetische relatie. Het was een voorbeeld van zo’n moment waarop ik me liet inspireren door mijn omgeving.