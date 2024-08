Foto’s van woede en wanhoop tijdens de klimaatstaking in Den Haag

Precies een week geleden vond de grootste wereldwijde klimaatdemonstratie ooit plaats, om aandacht te vragen voor onze verpieterende planeet. In zo’n 185 landen klommen miljoenen mensen de barricaden op voor het klimaat. Ook de rest van de week waren er over de hele wereld bijeenkomsten, en vandaag was Den Haag aan de beurt. Hoewel de klimaatstaking niet als officiële staking werd erkend en werknemers dus niet zomaar vrij kregen, kwamen er toch tienduizenden mensen demonstreren. Er waren ook een hoop ziedende tieners en klimaatspijbelaars bij, waaronder vijf stakers die in het TAKKEWEER van afgelopen week ruim honderd kilometer van Wageningen naar Den Haag zijn gelopen, om daar de klimaatmars te openen. De boodschap was helder: op deze manier kan het helaas echt niet langer.

Onze fotograaf Chris Pugmire ging erheen om ‘t vast te leggen.