Pikante foto’s van opgewekte worstelaars in de jaren tachtig

De worstelaar Andre the Giant ken je misschien wel door zijn ruzie met Hulk Hogan, of omdat hij ervoor zorgde dat een digitaal mediabedrijf z’n deuren moest sluiten. De ruzie tussen de van oorsprong Franse Andre en zijn hoogblonde Amerikaanse rivaal kende z’n hoogtepunt toen ze tegen elkaar moesten vechten tijdens Wrestlemania III, in 1987. Eind jaren 80 kwam het professioneel worstelen echt tot bloei.



Het was allemaal een soort spel. De media smulden van dit soort ruzies, die vooral bestonden uit verbale dreigementen. Ook het publiek vond het leuk, want Wrestlemania – wat eigenlijk een vooraf ingestudeerde voorstelling was – hield jaren het record vast van het grootste aantal mensen dat een evenement bezocht in het noorden van de Verenigde Staten. Het was een heel groot ding, en zou decennia later nog van invloed zijn op de popcultuur.

Hieronder kun je een verzameling foto’s zien van twee belangrijke professionele worstelteams van die tijd: Rock ‘n’ Roll Express van Robert Gibson en Ricky Morton en de Fabulous Ones van Stan Lane en Steve Keirn. Beiden maakten ze de ‘pretty boy’-look in het worstelen populair. De foto’s zijn seksueel getint, en er is een dunne lijn tussen fantasie, de werkelijkheid, het theater en de intense fysieke vorm die het lichaam van deze acteurs hebben aangenomen. Geniet ervan!

