Foto’s van Zuid-Afrikaanse drifters en hun gierende banden

Toen driften een bekend fenomeen werd in de jaren tachtig, werd het in eerste instantie vaak met criminaliteit in verband gebracht. Maar vandaag de dag is het, in Zuid-Afrika althans, uitgegroeid tot een volwaardige sport. Nadat het daar in 2014 werd erkend als officiële motorsport, werden er door het hele land grote driftwedstrijden gehouden. In eerste instantie konden coureurs er amper hun brood mee verdienen, omdat er weinig structuur was en er te weinig sponsorgeld was om ook maar hun kosten te dekken. Maar ook daar is inmiddels al verbetering in.

In z’n laatste boek, Tell Them About Me, geeft de Australische fotograaf Ryan Cookson ons een kijkje in de hedendaagse driftwereld van Johannesburg. Hij werkte twee jaar aan het boek, en leerde daardoor meer over de sport zelf, maar ook over de subcultuur die erachter zit. Zijn serie geeft een gezicht aan de mensen die tientallen jaren aan de opkomst van het driften hebben bijgedragen. We vroegen Ryan wie dat zijn, en welke ervaringen hij heeft opgedaan tijdens het maken van zijn foto’s.

VICE: Hey Ryan, hoe kwam je bij dit onderwerp terecht?

Ryan Cookson: Een paar jaar geleden ontdekte ik het op YouTube, en ik raakte er steeds meer gefascineerd door. Mijn vrienden Andy en Jason, die een fotolab in Melbourne runnen, vonden dat ik er een project aan moest wijden, en boden me financiële steun aan. Die kans pakte ik beet met beide handen. Ik kwam in contact met een gast genaamd Pule, die me in contact zou brengen met mensen uit de gemeenschap. In 2016 en 2017 ging ik erheen om foto’s en een korte film te schieten.

Hoe heb je Pule leren kennen?

In eerste instantie via de mail, en toen hebben we een paar keer geskyped. Toen ik voor het eerst in Zuid-Afrika aankwam, haalde hij me op in een BMW 325i, een auto die haast synoniem staat voor driften. Het eerste ritje alleen al was een geweldige ervaring. Zodra zo’n auto door de straten racet, rennen mensen erachteraan en roepen ze: “Driften! Driften!” Ik heb nooit eerder meegemaakt dat een auto zoiets met mensen kan doen.

Waar heb je je tijd vooral doorgebracht?

Ik verbleef in Pimville, een gebied in een township van Johannesburg, omdat ik gehoord had dat daar een heleboel drifters waren. Maar uiteindelijk sprak ik met mensen uit de hele stad en omgeving.

Wat voor mensen heb je zoal ontmoet?

Er waren vier crews met wie ik de meeste tijd doorbracht: Seku Rite, Rich Gang, DK Spinners en Ruffy’s Westside Crew. Een crew bestaat uit een coureur, een bijrijder en meestal ook iemand die de menigte opzweept terwijl de auto aan het driften is. Het viel me daar op dat de crews zo goed op elkaar waren ingespeeld dat het net een voorbedachte choreografie was. Elke crew komt uit een andere buurt in Johannesburg, en heeft mede daardoor ook een eigen stijl.

Pule deed erg z’n best om me met andere crews in contact te brengen. Hij staat echt midden in die gemeenschap en was gehaaid om driften tot een officiële motorsport te maken. Hij is ook een eigen rijschool begonnen en heeft een arena gebouwd.

Er is veel criminaliteit in Johannesburg. Voelde je je er wel veilig?

Soms voelde ik me wel een beetje oncomfortabel, als ik dacht aan wat mensen me hadden verteld en de documentaires die ik erover had gezien. Maar uiteindelijk voelde ik me heel veilig, dankzij Pule en andere locals, die me veel adviezen gaven. Als ik er nu op terugkijk, heeft driften mij toegang gegeven tot een heleboel mensen in Johannesburg die me allemaal met open armen hebben ontvangen.

Hoeveel coureurs kunnen hun brood verdienen met driften?

Er wordt zoveel gedrift in Zuid-Afrika dat je echt heel veel talent moet hebben om je te onderscheiden, en er geld mee te verdienen. Lucas uit de Seku Rite-crew verdient bijvoorbeeld echt z’n brood met driften. De andere crews die ik ontmoette krijgen betaald om op evenementen te driften, maar hebben daarnaast ook een andere baan.

Zijn er ook vrouwelijke drifters?

Jazeker. Stacey-Lee May is waarschijnlijk de bekendste en een van de beste drifters van Zuid-Afrika. Ik heb haar in 2016 kort ontmoet en heb toen wat portretten van haar geschoten. Het was fantastisch om haar op een groot evenement te zien driften. Ik heb helaas geen vrouwelijke drifters ontmoet die op staat aan het racen waren, terwijl dat echt een nadrukkelijk doel was. Daar hoor je nooit iets over, terwijl driften in arena’s nog weleens aandacht krijgt van Top Gear en zo.

Ik heb wel Rio ontmoet, een geweldige coureur die met z’n dochters in de auto aan het driften was in z’n eigen buurt Florida. Ik heb een foto waarop een van z’n dochters ondertussen uit het raam hangt. Die foto heeft het boek alleen niet gehaald, omdat ik er nog een aantal voor m’n expositie wilde bewaren.

Hoe heeft driften zich de afgelopen tijd ontwikkeld?

Ik denk dat er een heel groot verschil zit tussen het driften dat spontaan op straat gebeurt, en driften in een arena. Op straat kan het gevaarlijker zijn, omdat er minder of geen veiligheidsmaatregelingen worden getroffen. Ik heb gehoord dat omstanders zwaar gewond zijn geraakt, en sommigen zelfs gedood, en dat de kans dat coureurs gearresteerd worden groter is geworden. Vroeger zou de politie gewoon stoppen en een beetje aankijken wat er gebeurde, maar nu tolereren ze niks meer buiten de arena’s.

Waar komt de titel van je boek vandaan, Tell Them About Me ?

Lucas, waar ik je eerder over vertelde, heeft een sticker met die tekst op z’n auto. Als je heel goed kijkt kun je die ook in m’n foto’s zien.

Bekijk hieronder meer foto’s uit het boek van Ryan Cookson: