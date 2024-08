Foto’s van zwierende lhbt’ers in de Turbo Polyp

Eergister was het Roze Maandag op de Tilburgse kermis. Dat betekende een heleboel stralende gays die hun snoet volstopten met suikerspin en vertier zochten in attracties zoals de Turbo Polyp, Cake Walk en de zweefmolen – terwijl over het terrein de grootste Hollandse hits uit de speakers schalden.

Omdat deze dag helemaal in het kader stond van de gays, werd er bovendien een Pridewalk georganiseerd en werden de lhbtengels flink in de lucht gegooid op het Holy Pink-festival – waar onder anderen Oceanic draaide.

Het was er druk, bloedheet en vreselijk gezellig. Sabine Rovers legde het vast: