Deze foto’s leggen de decadente schoonheid van verlaten Italiaanse villa’s vast

De Franse fotograaf Thomas Jorion heeft de hele wereld afgereisd om foto’s te maken van weelderige huizen die hun hoogtijdagen ver achter zich hebben liggen. Hij begon met herenhuizen in voormalig Franse koloniën als Vietnam, China en Madagaskar, maar belandde uiteindelijk in Italië, waar hij in het hele land achttiende- en negentiende-eeuwse villa’s vastlegde.

Zijn boek Veduta, uitgegeven door Éditions de La Martinière, is een verzameling prachtige en beklijvende foto’s die de voorbijgaande aard van luxe en rijkdom laten zien. “Ik begon in 2009 gebouwen in Italië te fotograferen,” zegt Jorion. “Ik was meteen gefascineerd door hun kleuren en fresco’s, die heel anders waren dan wat ik in Frankrijk gewend was.”

Vanaf 2016 was Jorion steeds vaker in Italië te vinden. Hij spoorde verlaten landgoederen op door satellietbeelden te analyseren en tijdens zijn reizen met de lokale bevolking te praten.

“Ik wilde de schoonheid van deze Italiaanse paleizen – zoals ze nu zijn – met mijn publiek delen,” zegt Jorion. De honderdvijftig foto’s in zijn boek laten ook de bijzonderheden van regionale stijlen en de architectonische verschillen tussen Noord- en Zuid-Italië zien. De exacte locaties van de villa’s houdt hij echter geheim.

Scroll naar beneden om meer foto’s van Jorion te zien:

Pirite, Lombardije, 2020.

Notturno, Apulië, 2018.

L’arcangelo, Sicilië, 2019.

Cortigiana, Sicilië, 2020.

Aquilone, Emilia-Romagna, 2019

Sfuriata, Toscane, 2019.

Vedetta, Ligurië, 2018.

Serpentino, Lombardije, 2016.

Cover van het boek

