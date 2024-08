Hier zijn de eerste foto’s van onze VICE Party in Brussel

Ha, feestjes. Als ze niet bestonden, moesten we ze uitvinden. Daarom vierden we donderdag samen met honderden vrienden dat we weer een heerlijk jaar achter de rug hebben. De mysterieuze Moussa trok de boel opgang en Dvtch Norris rapte de keet als een soort deeltjesversneller op steroïden op zijn kop. Je zou nu kunnen denken dat vooral deze jongens de avond een succes maakten, maar ze werden goed geholpen door ons publiek. Het leek wel of de Sint ‘s ochtends bij iedereen een pakje pret, liefde en goesting in de schoen had gelegd. Of gratis Ginette, Red Bull en Red Bull Organics achter de toog. Dat kan ook.

Toen Théo Gee en daarna Black Mamba achter de draaitafels kropen, feestte iedereen de Brusselse C12 zowat in twee. Hieronder kun je zelf zien hoe dat eraan toeging. Maandag plaatsen we rest van de foto’s op onze Facebookpagina.



Videos by VICE

Volg VICE België razendsnel op Instagram.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.