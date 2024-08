Foto’s van de dodelijke wapens die gebruikt worden bij hanengevechten

Het lijken de klauwen van een soort kleine monstertjes te zijn, maar het zijn toch echt hanenpoten. Om precies te zijn van hanen die bij hanengevechten worden ingezet, een controversiële traditie die al voorkwam bij het Romeinse Rijk. De Duitse fotograaf Alexa Hoyer legde de poten van deze hanen vast voor haar serie Patas De Gallo, inclusief de wapens die ze daarbij soms gebruiken, zoals kleine mesjes.

Dit soort gevechten vinden plaats tussen twee hanen, en duren net zolang tot een van hen te erg gewond is geraakt of sterft. De hanen worden er speciaal voor gefokt. Ze hebben niet altijd wapens aan hun poten, maar in bepaalde gebieden wel. Op een paar specifieke regio’s in Frankrijk en Spanje na is het verboden in Europa, maar in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika is het in veel landen juist heel populair. De een ziet het als dierenmishandeling – aangezien ze gemarteld worden voor menselijk vermaak – en de ander als kunstvorm: een eeuwenoude traditie die gekoesterd moet worden.

Zelf ging Hoyer op bezoek bij Mexicaanse boeren die dit doen, de galleros. Daar zag ze dat de hanen een hoop verschillende wapens aan hun poten hadden. Kort, lang, met riempjes en schedes of zonder. Ze mogen dan bedoeld zijn om te doden, maar als je de context weghaalt – wat Hoyer ook doet, door de poten los te fotograferen – krijgen de hanenpoten een raadselachtige schoonheid. Waarmee de fotograaf laat zien wat voor verleidelijke kracht er schuil kan gaan achter een brute realiteit.

Dit artikel verscheen eerder op VICE US.