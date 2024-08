Foto’s van zwarte jongens die allemaal dingen doen die ik nooit mocht

Ik zag niet veel vrolijkheid bij de jonge zwarte jongens met wie ik opgroeide in Chicago. Je moest vooral voorkomen dat je ‘een softie’ was: emoties en expressies werden niet geuit.

Heb niet te veel plezier, let erop hoeveel je glimlacht, kijk naar je kleding, wees altijd krachtig, toon niet te veel emoties, ontwapen iedereen om je heen, wees niet te agressief en wees absoluut niet te blij – het zijn slechts een paar van de destructieve ideeën die zwarte mannen op jonge leeftijd meekrijgen. Mijn hoofd zat vol met dit soort misvattingen over wat zwartheid en mannelijkheid zouden moeten zijn.

Maar nu ben ik een blije – en trotse – zwarte man. En steeds meer zwarte mannen omarmen positiviteit, wat op onder andere social media is terug te zien. #Blackboyjoy is een beweging van onverschrokkenheid en plezier, en zet trotse, jonge, zwarte mannen in de schijnwerpers. De foto’s zijn enorm divers: nieuwe kapsels, vissen, acteren, genderneutrale kleding dragen, liefde uiten voor dieren en de natuur. Het doet me enorm deugd om ons op verschillende manieren, los van de stereotypische norm, vertegenwoordigd te zien.

Mijn vriend Joshua Renfroe wilde deze beweging documenteren. Zijn nieuwe boek Black Boy Fly laat op een creatieve manier de immense kracht en verschillende identiteiten van jonge zwarte mannen zien. Ik voel me vereerd dat ik dit boek samen met hem mocht maken.

“Dit zeg ik vooral tegen zwarte mannen: vergeet niet dat je de verwachtingen hebt overtroffen,” zei Renfroe laatst tegen me. “Je bent in een systeem terechtgekomen dat er niet op is gebouwd om jou te laten slagen. Maar dit is speciaal voor ons. Dit is om een beetje brutaal te zijn. Dit is voor ons allemaal. We mogen trots zijn op wie we zijn. Dit boek is een viering.”

Black Boy Fly is beschikbaar via Thecuratorynyc.com

Stylisten: Donnell Baldwin, Sydnee Paige, Raeana Anaiis en Erica Boisaubin

Producers: TJ Ali Bowden en Adam LaPalio

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US