Prachtplaatjes van de in poncho’s gestoken partystrijders op Encore Festival

Urban muziek – wat dit in godsnaam ook mag betekenen in 2018 – staat gelijk aan het kwaad. Op die verschrikkelijke klanken komen veel te veel jongeren af met zin in het maken van plezier, en die verschrikkelijke overlast is niet gewenst op het Zomerfeest in Gorinchem – aldus burgemeester Melissant. Sympathieke geste van Encore festival: de eerste driehonderd inwoners van Gorincg… Gorig… Gorkum met zin in muziek die wel in dit tijdperk thuishoort mochten afgelopen zaterdag gratis naar binnen bij de NDSM-werf op vertoon van een geldig adresbewijs. Want bij Encore wordt urban muziek wél gewaardeerd – en laten we hierbij gelijk afspreken dat dit wereldwijd de allerlaatste keer is dat iemand anders dan Brainpower de term ‘urban muziek’ gebruikt.

Anyway! Encore is als clubavond van de Melkweg al tijden moeilijk weg te denken uit Amsterdam, en het festival is hard op weg om ook zo’n status te bereiken, als vaste afsluiter van de hiphopfestivalzomers. Enorme line-up met onder anderen Lil Pump, Flonti Stacks en J Hus: check. Genoeg poncho’s en betonnen vloeren zodat je Balenciaga’s niet in aanraking hoeven te komen met blubber: check. Raymond van Mil die rondloopt met een camera om alle memorabele momenten vast te leggen: altijd check, natuurlijk. Bekijk het hieronder.