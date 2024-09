Four Tet en Prins Thomas remixen Todd Terje en maken je dag een beetje leuker

Stop met wat je aan het doen bent en klik op die grote oranje knop hieronder. Olsen Records maakte de wereld vandaag weer een plek om rond te huppelen met het uitbrengen van de remix-EP Jungelknugen. Het origineel van Todd Terje is nooit uitgekomen en nergens te beluisteren, maar de magistrale aanrakingen van Four Tet en Prins Thomas maken dat gemis helemaal goed. Een lekker pianootje en een melodie die als kralen door de wind zwiert maken de remix van Four Tet heel aanstekelijk, terwijl Prins Thomas Jungelknugen wat ingetogener houdt. Fijn weekend alvast hé!