Fractals worden sterrennevels in Julius Horsthuis’ nieuwe korte film ‘Light Matter’

In de buitenaardse 3D-werelden van de Nederlandse digitaal kunstenaar Julius Horsthuis heeft licht altijd al een belangrijke rol gespeeld. Maar in Light Matter, zijn nieuwe korte CGI-film, krijgt het de hoofdrol. Zoals de titel al aangeeft, lijkt het in de video alsof het licht aan de basis van alle materie staat. Terwijl de virtuele camera door een interstellaire ruimte zweeft, vormt zich overal om je heen materie of breekt het juist op, als een soort caleidoscopische optische illusies van licht die het ene moment echt zijn en dan weer oplossen.

De korte film, gemaakt in Horsthuis’ favoriete softwareprogramma Mandelbulb 3D, is een indrukwekkende CGI-ervaring. Het is bijna alsof je kijkt naar een virtuele versie van de prachtige werk uit Godfrey Reggio’s Qatsi-triologie; gigantisch, langzaam en visueel verlichtend.

Bekijk Light Matter hieronder:

