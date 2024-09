Framez Productions maken de clips van je favoriete Nederlandse straatrappers

Je hebt het logo van Framez Productions waarschijnlijk al vaak langs zien komen in de straatvideo’s van je favoriete rappers. Gevestigde namen als MocroManiac, Hef en Adje hebben clips laten maken door dit collectief, dat in twee jaar tijd al ruim tien miljoen views hebben behaald met hun gouden formule.

De video’s die ze maken bestaan vaak uit rondtollende beelden, een rapper en zijn squad, een straathoek of avondwinkel, en het liefst nog wat vuurwapens en scheurende motoren. Elke dag verschijnen er van verschillende clipmakers weer ontelbaar veel clips van dit kaliber. Daarom is het zo bijzonder dat Framez hiertussen opvalt. Hoe ze dat doen? Ze strikken de juiste artiesten, maar werken ook met opkomend talent als Tads Thots en Lil Saint, die op straat al veel fans hebben. De productiviteit van de jongens ligt enorm hoog – in de nog geen twee jaar die ze bezig zijn, hebben ze al zo’n tachtig clips geschoten.

Ik was nieuwsgierig naar wie achter Framez zit, dus sprak ik met ze af. Noem me bevooroordeeld, maar ik was verbaasd dat de groep bestaat uit vier piepjonge witte gasten uit Amsterdam: Caio (19), Jonas (19), Merijn (21) en Bruno (26). “Je bent niet de enige die raar opkijkt hoor,” bekent Jonas. “Als we op de set verschijnen van een artiest waar we niet eerder mee hebben samengewerkt, is men vaak verbaasd dat wij Framez zijn. Dan worden we eerst raar aangekeken en is het nog een beetje stijfjes. Daarna gaat het altijd wel los.”

Noisey: Hoe zijn vier jonge gasten uit Amsterdam opeens voor alle rappers straatvideo’s gaan schieten?

Bruno: Ik begon met een audiovisuele studie in Hilversum en daar leerde ik Jonas kennen. In de trein begonnen we met praten en we bleken dezelfde artiesten tof te vinden. Het gesprek kwam uiteindelijk neer op dat we een clip wilden schieten voor een rapper, en dat werd Tads Thots van SMIB, die ik al heel lang ken. Hij wilde een clip schieten voor zijn eerste single Fukboiproof. Merijn en Caio kwamen er toen via via bij.

Merijn: We hadden op dat moment geen ervaring. Ik had een camera van mijn broer gekregen en Bruno had een glidecam, maar dat was het. We zijn maar gewoon gaan filmen.

‘Gewoon gaan filmen’ klinkt als het perfecte recept voor een ramp.

Jonas: We zijn echt lang bezig geweest omdat we niet wisten wat we aan het doen waren. We hadden vijf draaidagen nodig omdat we de eerste dag de instellingen niet goed hadden gezet en zo alles verneukt hadden. Maar uiteindelijk zijn we wel blij met het resultaat.

Caio: We hadden niet veel tijd om erbij stil te staan, want na twee weken hadden we onze tweede shoot al en die was echt heel bijzonder voor ons.

Welke was dat?

Bruno: De video van Lil Saint voor Niet Hetzelfde. Hij had op dat moment alleen nog maar Chickens uit, maar die ging wel hard op straat. Ik zag een facebookoproepje dat hij videomakers zocht en daar reageerde ik op. Ik zei meteen dat we het gratis zouden doen, zo gretig waren we. Ik had dezelfde dag een bericht teruggekregen en ik was helemaal starstruck. En stoned. Misschien lag het daaraan, maar ik was zo fucking blij.

Jonas: Het liep al een stuk soepeler dan de keer ervoor. Al moet ik wel zeggen dat ik schrok toen hij opeens een pistool trok voor de video. Ik bleef wel filmen, maar ik had er nog nooit eentje in het echt gezien. Nu zijn we het gewend. Morgen gebruiken we AK’s voor Rambo’s clip, netjes met vergunning en al.

Is dat het raarste dat jullie hebben meegemaakt op een shoot?

Bruno: Nee, dat gebeurde aan het begin van onze carrière, maar we kunnen niet zeggen om wie het gaat. Een rapper vroeg ons mee naar het buitenland om een optreden te filmen en we zeiden meteen ja. Dat overkwam ons toen niet vaak. We kwamen er langzaam achter dat er precies niks voor ons was geregeld en dat we gewoon in de piepkleine kamer van zijn back-up-mc op de grond moesten slapen. Geen matrasje, geen dekens. Niks. Op een gegeven moment kwam die gast na een after terug op de kamer en had hij een meisje meegenomen. Ze negeerden het feit dat we er waren en de rest kun je zelf wel invullen. Het was verschrikkelijk.

Lekker dan. Maar terug naar jullie clips, waarom maken jullie eigenlijk vooral straatvideo’s?

Merijn: Ze zijn makkelijk te produceren, dus dat is een goed beginpunt van je carrière. En veel artiesten willen gewoon zo’n video.

Jonas: We keken zelf ook zulke video’s toen we opgroeiden. Nog voordat ik begon met filmen keek ik op naar Drovideo.

Bruno: We hebben veel inspiratie van Dro gekregen, maar ook van Teemong, Frank Telli en 50mm. Zij maken echt hele harde shit.

Maar wordt het concept van een straatvideo op een gegeven moment niet een beetje saai of repetitief?

Caio: We doen ons best om het elke keer net iets anders te filmen. Maar wat je zegt klopt; er zit ook wel veel herhaling in.

Vragen jullie de artiesten dan niet of ze een keer iets anders willen?

Merijn: We geven ze altijd wel wat opties en prijscategorieën, maar de meesten gaan toch voor een ‘hoodvideo’.

Bruno: We zijn nu selectiever geworden in met wie we samenwerken. Het moeten wel artiesten zijn die een naam hebben of die we dope vinden. Die hebben vaak een groter budget om iets origineels te laten maken. We gaan niet meer zomaar een straatvideo voor iedereen schieten. Zo proberen wij ook te groeien en beter te worden in ons vak.

Wat is de volgende stap?

Merijn: Het is voor ons nu vooral belangrijk om als videomakers beter te worden. We willen breder inzetbaar zijn en ook video’s schieten die geen muziekclip zijn. Denk aan commerciële klussen. Maar we blijven sowieso altijd hiphopvideo’s schieten, want dat is uit passie ontstaan en dat blijft hetgene wat wij leuk vinden.

Bruno: We zijn ook nog met een sick plannetje bezig.

Wat dan?

Jonas: We komen aardig in de buurt van onze honderdste video en dat willen we vieren. We gaan een track laten maken door artiesten die wij tof vinden en dan clippen we hem ook meteen.

Bruno: Het is een beetje geïnspireerd op Drovideo’s 100 Clipz, maar we gaan het wel helemaal anders doen.

Wie komen er op die track?

Jonas: Kalibwoy, Adje, Lil Saint, Bokoesam en Matarr, want dat zijn artiesten waar we echt een band mee hebben gekregen. Ik vind het ook tof dat het rappers zijn die wel cool met elkaar zijn. Ze zouden eigenlijk nooit samen op een track springen, maar willen dat voor ons wel doen. Zo drukken wij ook een beetje een stempel op de hiphopgeschiedenis.

Al het beeld is verschaft door Framez Productions