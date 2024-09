Frank Ocean en Migos presteren het onmogelijke en laten een Calvin Harris-nummer goed klinken

Calvin Harris z’n bestaansrecht in de muziekindustrie is te wijten aan zijn samenwerking met Rihanna bij We Found Love. Wat je ook vindt van de Andy Murray van de EDM, die track blijft een banger. Dat is overigens niet te danken aan Calvin, maar aan Riri die het liedje volledig kapot maakt.

En nou zijn we hier beland. Calvin Harris is nergens zonder zijn grote gastartiesten en voor zijn nieuwe track Slide heeft hij op magische wijze Migos en Frank Ocean weten te strikken. Ik weet nog steeds niet hoe hij het flikt om keer op keer zulke namen aan zich te binden (betaalt hij ze astronomische bedragen? Heeft hij lekker studiosnacks? Kan hij lekker pastasaus maken? Of heeft hij een hele lekker bank waar iedereen op kan hangen?), maar ik ben in ieder geval blij dat Frank Ocean op een meer upbeat liedje zit dan wat we van hem gewend zijn. En met Migos erbij zouden we nu best een nieuwe zomerhit kunnen hebben. Beluister hem hieronder.

(Beeld via Calvin Harris op Twitter)