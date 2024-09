Luister naar ‘Lens’, het nieuwe nummer van Frank Ocean en Travis Scott

Het is een vreemde routine, maar we zijn blij dat-ie er is: om de paar weken begint het op Twitter te gonzen over een nieuwe aflevering van Blonded Radio op Beats 1, en een uur later krijgen we na een briljante playlist een nieuw nummer van Frank Ocean te horen. Snel daarna komt er eventueel een tweede versie voorbij met een verse van een vriend erop. Door het woord ‘radio’ voelt het allemaal wat oubollig aan, maar een ding is zeker: na jaren stilte is Frank Ocean plots weer productief en daar zijn we blij mee.

Afgelopen zaterdag gebeurde het opnieuw en kregen we Lens te horen tijdens een uitzending – een relaxte track waarop Frank zichzelf onder de loep neemt en zingt. Door de Auto-Tune doet het meteen denken aan zijn recente liedje Chanel. Het gaat van zachte pianoklanken naar een meer intense beat, waarbij de melodie van zijn stem echoot in de achtergrond. Je kan hieronder naar het nieuwe nummer luisteren met de featuring van Travis Scott.

Videos by VICE

Foto via Travis Scott op Instagram.