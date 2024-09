In de nieuwe Calvin Klein-campagne zegt Young Thug niet in gender te geloven

Frank Ocean duikt overal op en toch is zijn muziek nergens. Zijn nieuwe muziek, bedoel ik dan. We wachten nog altijd op zijn album, en dus moeten we het voorlopig maar doen met de kleine dingen die hij ons geeft — of het nou gaat om zijn gastbijdrage op Kanyes The Life of Pablo of zijn rol in de nieuwe Calvin Klein-reclame. Het is prima, alle beetjes helpen.

De nieuwe Calvin Klein-campagne, waar ook Young Thug en Yung Lean in voorkomen, is vrij surrealistisch. Frank Ocean loopt door een schuine, roze kamer terwijl hij over muziek praat. Wat hij vertelt zou zomaar gebaseerd kunnen zijn op de tekst van een nieuw nummer. “It takes a mind to worry; a conscious to feel ashamed.” In het filmpje met Young Thug vertelt de rapper onomwonden wat het voor hem betekent om rapper of gangster te zijn: “ik geloof niet in gender”. Bekijk de video’s hieronder: