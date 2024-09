Dit zijn alle favoriete liedjes van Frank Ocean

Als je de oneindige lijst met credits hebt bestudeerd op de twee nieuwe albums van Frank Ocean, Blond en Endless, dan weet je dat je boy Frank een muzieksmaak heeft waar God maar wat graag een kroontje op plaatst. Wie anders heeft namen als David Bowie, Kanye West, Jamie xx, Kendrick Lamar, the Beatles, Brian Eno, Yung Lean en Elliott Smith allemaal onder elkaar staan in één hemels lijstje? Wie anders dan Frank kan een album maken dat boordevol stijlen en invloeden zit en naadloos verschillende periodes in de muziekgeschiedenis weet samen te brengen tot een genreoverstijgend, essentieel geheel?

Hoe dan ook, in zijn nieuwe zine Boy’s Don’t Cry heeft hij een lijstje gepubliceerd met al zijn favoriete liedjes. En omdat de kans klein is dat je Boy’s Don’t Cry al in je bezit hebt – hij is te koop op eBay voor bijna 640 euro – dachten we je een plezier te doen door alle liedjes op één webpagina te plaatsen. Leun achterover, druk op play en geniet van deze schitterende collectie aan liedjes van Nina Simone tot aan Death Grips en The Cure.

FRANK SINATRA – “HOW INSENSITIVE”

SIMON & GARFUNKEL – “SCARBOROUGH FAIR”

ARVO PART – “ALINA”

DONNA SUMMER – “I FEEL LOVE”

CROSBY & NASH – “TO THE LAST WHALE”

BOBBY HUTCHERSON – “PRINTS TIE”

JOYCE MORENO – “JARDIM DOS DEUSES”

MAZZY STAR – “FADE INTO YOU”

NICK CAVE & THE BAD SEEDS – “NO MORE SHALL WE PART”

JAMES BLAKE – “I NEVER LEARNT TO SHARE”

D’ANGELO – “ONE MO GIN”

GABOR SZABO – “THE LAST ONE TO BE LOVED”

LONNIE LISTON SMITH & THE COSMIC ECHOES – “SHADOWS”

NINA SIMONE – “IMAGES”

STEVE REICH – “IT’S GONNA RAIN”

WILLIE NELSON – “STARDUST”

TAMBO TRIO – “NOS E O MAR”

D.R.A.M. – “$”

GOLDLINK – “WHEN I DIE”

KRAFTWERK – “THE MAN MACHINE”

TONY ALLEN – “ASIKO”

JOHN MCLAUGHLIN & JOHN SURMAN – “EARTH BOUND HEARTS”

AL GREEN – “SIMPLY BEAUTIFUL”

NINA SIMONE – “MR BOJANGLES”

TODD RUNDGREN – “FLAMINGOS”

DARYL COLEY – “THE MEDLEY OF PRAISE”

ISAO TOMITA – “CLAIR DE LUNE”

ROBERT GLASPER EXPERIMENT – “CALLS FT. JIL SCOTT”

CHAKA KHAN/RUFUS – “YOUR SMILE”

DEATH GRIPS – “BITCH PLEASE”

GANG OF FOUR – “ANTHRAX”

THE BEATLES – “I AM THE WALRUS”

STEVIE WONDER – “JESUS CHILDREN OF AMERICA”

CAUSTIC WINDOW – “THE GARDEN OF LINMIRI”

KIM BURRELL – “HOME”

ANDRE 3000 – “VIBRATE”

APHEX TWIN – “AISATSANA [102]”

ALEX G – “MIS”

GERRY RAFFERTY – “RIGHT DOWN THE LINE”

RAY J – “ANYTIME”

CURTIS MAYFIELD – “JESUS”

DAFT PUNK – “SOMETHING ABOUT US”

GIL-SCOTT HERON – “YOUR DADDY LOVES YOU”

JACO PASTORIOUS – “PORTRAIT OF TRACY”

THE SMITHS – “RUSHOLME RUFFIANS”

PRINCE – “WHEN U WERE MINE”

TALKING HEADS – “ROAD TO NOWHERE”

THE CURE – “BOYS DON’T CRY”