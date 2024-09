Frank Ockenfels III fotografeert de mensen achter de beroemdheden

Frank Ockenfels III fotografeert geen beroemdheden, maar mensen. In een wereld waar iedereen toegang heeft tot de Insta-selfies van Taylor Swift en de Snapchat-stories van Kim Kardashian, zijn de provocerende portretten van Ockenfels op de een of andere manier echter en persoonlijker dan die “zogenaamd oprechte” posts.

Misschien komt het omdat hij geen voorbedacht plan heeft als hij een beroemdheid fotografeert. Zoals bij Angelina Jolie, waarbij hij simpelweg “het algemene Angelina-gevoel” probeerde vast te leggen.

“De dag dat ik haar fotografeerde had ze even geen zin om een sexy, prachtige vrouw te zijn. Ze wilde haar kleren aanhouden en gezien worden als een acteur,” vertelt Ockenfels.

“Wat ik probeer te doen als ik iemand fotografeer, of het nou gaat om mannen, vrouwen, kinderen of iets anders, is proberen te zien wie ze nu écht zijn. Ik ben geen fotograaf die naar de set komt met een persoonlijk vooroordeel over de beroemdheid. Ik houd er juist van om te zien wie of wat ze worden wanneer ze voor de camera staan.”

Hij plakte het portret van Angelina in zijn dagboek en sneed de foto in twee stukken. Op de foto is te zien hoe een grote rode X op de mond van de actrice is getekend. “We speelden met het idee dat mensen altijd maar over haar lippen praten,” zegt Ockenfels.

Dagelijks omringd zijn door ‘s werelds beroemdste acteurs en artiesten klinkt als een droombaan, maar het heeft ook zijn uitdagingen. Als het controversiële artikel van Vanity Fair over Margot Robbie ter sprake komt, benadrukt Ockenfels dat vrouwen veel meer zeggenschap zouden moeten hebben over hoe ze in de media komen.

“Latente seksualiteit kan oersaai zijn,” zegt Ockenfels. “Het ding met beroemdheden is dat ze niet altijd op zo’n manier getoond willen worden. Dat is iets dat je als fotograaf moet respecteren. Als kunstenaar en fotograaf is het belangrijk om te kunnen zeggen: oké, we ontmoeten elkaar, we brengen wat tijd met elkaar door en we kijken dan wat de mooiste manier is om die tijd in beeld te brengen.”

Als je een foto moet nemen van een mooi model of een actrice, moet je de zaken niet forceren. “Een sexy foto van iemand kan ook een heel simpel portret zijn,” zegt Ockenfels. “Dat is het meest eerlijke dat je kan doen. Als ze er bewust voor kiezen om hun seksualiteit te laten zien, dan is dat hun keuze.”

De keuze om ruim de tijd nemen om een band op te bouwen met de persoon die je portretteert, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen voor de fotograaf. Zo werd Ockenfels de favoriete fotograaf van David Bowie nadat de twee allebei een goed gevoel overhielden aan de eerste shoot die ze deden. Nadien deed Ockenfels nog vijftien beroemde shoots met de muzikant.

“Hij vroeg me en ik vond het super dat hij helemaal zonder plan naar de shoot kwam. Hij kwam gewoon en hij vertrouwde me en luisterde. Hij was een prachtige persoon om zo vaak te mogen fotograferen. Het is heel vleiend als iemand je zo vertrouwt.”

In zijn lange carrière merkte Ockenfels een verandering op in de manier waarop beroemdheden zichzelf proberen te verkopen. “Tegenwoordig is heel moeilijk met beroemdheden, want ze willen zichzelf beschermen en bijna niemand durft zich nog helemaal bloot te geven,” zegt Ockenfels.

Ondanks hun veronderstelde oprechtheid zijn veel instagramaccounts van beroemdheden volgens Ockenfels een stuk minder echt dan ze misschien lijken. “Voor mij is het veel interessanter iets ongepolijsts te zien dan zo’n selfie-toestand, waarbij je gewoon op zoek gaat naar de beste kant van jezelf om een foto van te nemen. Dat is zo saai, man.”

De foto’s van Frank Ockenfels III zijn van 25 oktober tot 5 november te zien in een tentoonstelling van de Black Eye Gallery in fortyfivedownstairs in Melbourne. Kom meer te weten over Frank Ockenfels op zijn website en volg hem op Instagram.