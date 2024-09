Frankrijk heeft plastic bordjes en bestek verboden

De helft van de pret van buiten eten is de uitdaging om een stuk quiche, drie worstjes en twee toastjes op een flinterdun plastic bordje te balanceren, terwijl je tevergeefs een cherrytomaat aan een plastic vork probeert te spiesen.

Maar plastic bordjes en plastic bekertjes met lauwe Chardonnay zouden weleens verleden tijd kunnen zijn voor picknickers in Frankrijk. Eergisteren werd bekendgemaakt dat plastic wegwerpbekers, -borden, -messen en -vorken in het hele land verboden worden. Dit om de plasticproductie, en het afval daarvan, te verminderen.

De maatregel is onderdeel van de wet Energy Transition For Green Growth uit 2015 en is vorige maand ingegaan. De wet wordt pas in 2020 formeel aangenomen, om producenten genoeg tijd te geven om hun wegwerpproducten van duurzaam, composteerbaar materiaal te maken. Volgens The Local worden in Frankrijk 4,73 miljard plastic bekertjes weggegooid, waar maar een procent van wordt gerecycled.

De wet is misschien goed nieuws voor het milieu, maar niet iedereen in Frankrijk is blij met de regeling.

Pack2Go, een Europese organisatie voor de producenten van wegwerpartikelen, sprak met Associated Press en beschuldigt de Franse overheid ervan dat zij de Europese wetten over vrij verkeer van goederen overtreedt.

Eamonn Bates, de secretaris-generaal van Pack2Go zegt: “We verzoeken de Europese Commissie dringend om de juiste beslissing te maken en gerechtelijke stappen te nemen tegen Frankrijk voor het overtreden van de Europese wetgeving. Als zij dat niet doen, doen wij het.”

Het Ministerie van Milieu in Frankrijk heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Pack2Go, maar het verbod lijkt door te gaan als onderdeel van het plan om afval dat naar de stort gaat met vijftig procent te verminderen tegen 2025. Frankrijk heeft ook in februari een wet ingevoerd die supermarkten verplicht om eten dat niet verkocht wordt te doneren aan goede doelen en verbood het gebruik van wegwerp plastic tasjes in juli.

Iets zwaardere picknickmanden zijn vast niet het einde van de wereld, als we daar het milieu mee redden.