Frans Bauer bewijst bij Pauw opnieuw de puurste mens van Nederland te zijn

Jeroen Pauw is terug op televisie, en dat is ontzettend goed nieuws. Een enorme s/o naar Eva Jinek (die journalistiek vele malen beter is), maar Jeroen zette in zijn eerste week Ronnie Flex op de avond van de Buma Awards met in zijn handen een Buma award naast Sybrand Buma. Ja, als je het op een haartje na presteert om het universum op deze manier te laten imploderen, dan heb je simpelweg een streepje voor bij ons.

Gisterenavond zat zijn uitzending propvol muziek. De drummer van Golden Earring zat er vol trots te vertellen dat er maar één ding doper is dan met duizend mensen tegelijk te drummen, namelijk: met tweeduizend mensen tegelijk drummen. Hij gaat exact dat organiseren in Scheveningen – nou, draag mij maar alvast weg.

Videos by VICE

Maar de show tijdens de uitzending van Pauw wordt – hoe kan het ook anders – gestolen door Frans Bauer. Hij is samen met zijn vrouw Mariska naar Amerika geweest om daar een reisprogramma te maken. Objectief gezien een teringdom idee, laten we eerlijk zijn. In het huidige medialandschap zijn er meer programma’s met bekende Nederlanders die op reis gaan dan een mens aankan – je kunt je televisie niet aanzetten zonder te zien hoe Bobbi Eden ternauwernood ontsnapt aan een verdrinkingsdood in een Marokkaans beekje, of hoe Sigrid ten Napel samen met Lange Frans een Jeep bestuurt door de bergen.

Maar iets wat Bobbi Eden, Sigrid ten Napel en Lange Frans verbindt is dat zij geen van allen Frans Bauer zijn. Daar is namelijk maar één exemplaar van, en dat wij als volk dit exemplaar moeten koesteren werd meer dan eens duidelijk in de uitzending van gisteren. Op de bucketlist van Frans staat niet ‘naakt psychedelische drugs doen tijdens Burning Man’ of ‘een aanzienlijk deel van mijn vermogen verspelen in Las Vegas’. Nee, daar staat met dikke letters ‘ontdekken wie de Big Mac heeft uitgevonden’ en ‘de man ontmoeten op wie de Rocky-films zijn gebaseerd’.



Dit zou voor ieder weldenkend mens een meer dan prima aanleiding zijn om alle zaterdagavondplannen te cancelen om thuis te blijven en Frans z’n nieuwe programma te kijken. Ik raad het je in ieder geval van harte aan, maar niet voor je deze aflevering van Pauw hebt teruggekeken. De emotie die bij Frans vrijkomt terwijl hij vertelt over zijn reis is zo ontzettend ontroerend dat ik hier de belangrijkste momenten van emotie even voor jullie op een rijtje heb gezet.

Frans die aanhoort hoe Maris vertelt over hoe de kinderen midden in de nacht opbellen om te vragen waar een trui ligt.

Frans die vertelt hoe Maris graag even langs de Amish wilde in Amerika.

Frans als Jeroen aan Maris vraagt of Frans een sportieve man is.

Een serieuze Frans die vertelt over hoe hij tweeënhalf uur heeft gekeken naar de slijtage op een van de gitaren van Elvis.

Frans Bauer die kijkt naar Frans Bauer die doet alsof hij Rocky Balboa is.

Frans Bauer, trots en verrukt, zonder specifieke reden.

Huh wie is deze ernstige man? Niet Frans Bauer in ieder geval.

Frans Bauer die grapt over zijn gebrek aan ritme.

Frans vertelt dat er een biljoen Big Macs zijn verkocht maar dat de zoon van de uitvinder daar geen dollar mee is opgeschoten. Op de achtergrond Frans en de zoon in kwestie.

Frans vertelt dat hij en Maris op de eerste date een Big Mac aten ter hoogte van Bodegraven.