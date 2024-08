Foto’s van een Frans kraakpand waar asielzoekers in onzekerheid leven

In Aubervilliers, een gemeente vlak boven Parijs, hebben een paar honderd asielzoekers een verlaten gebouw aan de oever van een kanaal gekraakt. Volgens hulporganisatie France Terre d’Asile leven er in en rondom de Franse hoofdstad momenteel 2500 asielzoekers op straat – het hoogste aantal in jaren. Ik bezocht het kamp in Aubervilliers om te zien hoe de dagelijkse realiteit van deze mensen eruitziet.

In het kraakpand wonen honderden mannen, vrouwen en kinderen onder erbarmelijke, onhygiënische omstandigheden. Het is er donker en overvol met mensen. Als ik er aankom zitten sommige mensen in een hoekje te bidden, anderen bakken vis, liggen op matrassen of kijken op hun telefoon. De meesten komen uit West-Afrika, en ze spreken bijna allemaal Frans. Sommigen werken voor Deliveroo en hebben weinig te zeggen over hun gezinnen en de alarmerende situatie waarin ze zitten. Anderen hebben grote dromen, zoals profvoetballer worden. Vanuit hun huis – voor nu althans – kunnen ze het dak van het Stade de France zien, het nationale stadion van Frankrijk.

Veel mensen die ik spreek hebben alles achtergelaten en hebben een zware tijd achter de rug, met het vooruitzicht dat ze het in Europa beter zouden hebben. Maar dat valt tegen. “Ik heb spijt dat ik hier naartoe ben gekomen,” zegt een man in het kraakpand. “Mijn broer is onderweg overleden. Zelf stierf ik ook bijna in de woestijn. Ik ben door oorlogsgebieden gegaan, door Libië en ben bijna verdronken.”

Met de hulp van Ummanity, een mensenrechtenorganisatie die sinds begin dit jaar steun biedt aan de bewoners van het kraakpand, proberen de mensen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Ondertussen proberen ze ook hun asielaanvraag rond te krijgen, wat zou betekenen dat ze hier voor altijd mogen blijven. Deze foto’s laten zien in welke onzekerheid ze leven, en hoe hun leven tegelijkertijd doorgaat.

DE BINNENPLAATS VAN HET PAND



DE WAS HANGT TE DROGEN IN HET PAND



SOMMIGE MENSEN SLAPEN BIJ DE INGANG, IN DE KOU



MENSEN BIDDEN NA HET VASTEN TIJDENS DE RAMADAN



EEN MAN KIJKT OP ZIJN TELEFOON VOORDAT HIJ GAAT SLAPEN



MIGRANTEN VOOR HET KRAAKPAND



ER IS VOETBAL OP TV

‘S AVONDS IN HET KRAAKPAND



SOMMIGEN WERKEN ALS BEZORGERS VOOR DELIVEROO



