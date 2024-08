Franse naturisten vinden het maar niks om een mondkapje te dragen

De 34-jarige Pierre is al meer dan tien jaar een naturist. Hij was van plan om zijn vakantie door te brengen in Cap d’Agde, een badplaats in de buurt van Montpellier. Het staat bekend als het grootste naturistenresort ter wereld en is een soort naturistendorp binnen een dorp, inclusief supermarkten, boetiekjes, kappers en een postkantoor, waar uiteraard een speciale dresscode geldt.

Het resort is onlangs weer opengegaan voor toeristen, nadat het vanwege de lockdown was gesloten. Maar sommige dingen zijn wel een beetje anders. De Franse overheid beveelt aan om een mondkapje te gebruiken in openbare ruimtes, en heeft het gebruik verplicht gesteld in winkels, scholen en in het openbaar vervoer. Overtreed je die regel, dan kan dat een boete van 135 euro opleveren (bij de eerste boete tenminste, want doe je het drie keer binnen een maand, dan is het 3.750 euro plus een celstraf van zes maanden).

Pierre vond het niet zo’n prettig idee om een mondkapje te dragen, terwijl de rest van zijn lichaam helemaal naakt zou zijn. En dus annuleerde hij zijn vakantie.

Voor wie niet zoveel van naturisten weet: dat ze graag poedelnaakt rondlopen maakt deel uit van een levensstijl. De Internationale Naturistenfederatie noemt naturisme een manier van leven die “in harmonie met de natuur” is, en “zich laat kenmerken door de gewoonte om gezamenlijk naakt te zijn”.

“Het naturisme geeft ons een gevoel van vrijheid en gelijkheid met iedereen, ongeacht je sociale status,” zegt Mathieu, een dertiger uit het noordwesten van Frankrijk die net als zijn vriendin een groot liefhebber is van deze levensstijl. Het stel vindt dat een mondkapje dragen er alleen niet zo goed bij past, en voelt zich geneigd om de aanbevelingen van de regering te negeren als ze deze zomer naar het naaktstrand gaan. Wat hen betreft is het genoeg om afstand te houden van andere bezoekers.

LIVESTREAM VAN DE FRANSE NATURISMEFEDERATIE

Arnault, een student die via zijn ouders in aanraking is gekomen met naturisme, was van plan om samen met zijn naturismevrienden op vakantie te gaan in Brittannië. Maar de twintigjarige Parijzenaar besloot het af te zeggen, omdat hij het niet zag zitten om een mondkapje te dragen op de camping en het strand. “Het hele idee van naturisme slaat een beetje dood als ik verplicht een mondkapje moet dragen,” zegt hij. In plaats daarvan gaat hij nu naaktzwemmen in zwembaden voor naturisten, die over het algemeen alleen voor zwemmen zijn bedoeld en niet voor zonnebaden.

Ondertussen heeft de Franse Naturistenfederatie manieren bedacht waarop naturisten thuis alsnog het gevoel kunnen krijgen dat ze naakt op vakantie zijn, zoals livestreams en challenges. Bij een is het bijvoorbeeld de bedoeling dat leden hun eigen woonkamer tot naaktstrand of -camping transformeren, en bij een ander dat ze hun allerbeste tuinierfoto’s inzenden. Viviane Tiar, de baas van de federatie, heeft in zowel video’s als op de website van de organisatie benadrukt dat leden zich aan de regels moeten houden. “Dat we geen kleren dragen, wil nog niet zeggen dat we geen mondkapjes kunnen dragen,” zegt ze. “Het gaat niet tegen nudisme in. Het betekent alleen dat je de regels respecteert en meehelpt te voorkomen dat er een tweede golf uitbreekt.”

Tiar hoopt dat naaktstranden deze zomer bezocht kunnen blijven worden. “Niet iedereen heeft een tuin waarin je naakt kunt zitten,” zegt ze. Wel moet iedereen dus “bewust en gefocust” blijven. Of ze nou toch op vakantie gaan, naakt op het strand gaan liggen of thuisblijven – de zomer van 2020 is voor naturisten anders dan normaal. De naakte waarheid is nu eenmaal dat veiligheid het belangrijkste is.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Frankrijk .