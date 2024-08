Wat is die ‘free use’-fetisj waar iedereen het over heeft?

TikTok is, ondanks preutsheid over expliciete content en scheldwoorden, dol op kinks. Sinds het begin van de app hebben mensen vernuftige omweggetjes gevonden om hun fetisjes te bespreken, details te geven over hun bdsm-praktijken, of het anderzijds op welke manier dan ook over seks te hebben. Maar één fetisj die de laatste tijd meer aandacht heeft gekregen op de app heeft die truukjes helemaal niet nodig. Deze kink heet simpelweg ‘free use’.

Een free use-fetisj is, breed genomen, het verlangen om waar en wanneer dan ook door een partner “gebruikt” te worden. Het werd ooit als niche beschouwd, maar er is nu meer content over te vinden dan ooit tevoren. Er zijn meerdere nsfw-subreddits aan gewijd, waarvan er een 1,4 miljoen leden heeft, en sommige TikToks over het onderwerp zijn enkele miljoenen keren bekeken. Hoewel deze gemeenschappen en video’s de kink zouden kunnen helpen normaliseren en het bekender zouden kunnen maken bij een algemener publiek, is het nog altijd controversieel.

In de praktijk is free use een overeenkomst tussen twee toestemmende volwassenen. De ene partner is vrij om zonder vooraf te vragen en zonder voorspel seks te initiëren, ongeacht of de andere partner met iets bezig is, aan het slapen is, noem maar op. In de basis is het een extensie van de submissie/dominantie-rollen die in veel andere bdsm-gerelateerde kinks voorkomen. Je geeft, in ieder geval in geest, je autonomie op aan je partner, en bevrijdt jezelf daarmee van de behoefte om keuzes te maken.

Net als bij de meeste andere kinks is de precieze uitpak van deze overeenkomst afhankelijk van de interesses en grenzen van de mensen die eraan meedoen. Hoewel velen misschien wel van de fantasie van “waar en wanneer dan ook” kunnen genieten, zorgen de meesten door middel van een paar regels dat de fetisj reëel blijft. Zoals Isabelle Kohn in 2021 voor MEL rapporteerde wordt de free use-fetisj vaak alleen binnen de begrenzingen van huis verkend, en de mensen die eraan doen stellen vaak een aantal regels vast, zoals niet neuken tijdens het koken of werken. Daarnaast behouden beide partijen het recht om de ander om wat voor reden dan ook te weigeren.

Het idee van bereid zijn om bijna nooit nee te zeggen – om in een object getransformeerd te worden dat al naar gelang door iemand gebruikt kan worden – is voor sommigen wat de kink aantrekkelijk maakt. En precies diezelfde verlangens hebben het gesprek over free use op social media aangesterkt, evenals de kritiek erop.

In de laatste twee weken zijn er tientallen video’s over free use viraal gegaan. In eentje met meer dan twee miljoen views is een jonge vrouw te zien die haar hoofd op en neer deint op muziek met de tekst “ik een paar jaar geleden, toen ik dacht dat ik het nog wel ietsjes ruiger wilde hebben”. Vervolgens verschijnen er met de verandering van het ritme de woorden “free use” op het scherm, om zogenaamd de verrassing te beschrijven die ze voelde bij het ontdekken van deze kink die onder haar andere seksuele interesses verscholen lag. In een andere video, met 300.000 views, is een vrouw te zien die meepraat met een audiofragment waarin iemand wordt beweerd een leugenaar te zijn, met de tekst “wanneer hij claimt van rokjesdag te houden maar me deze week nog geen één keer heeft gebruikt”. “Hoe ben ik in dit deel van TikTok terechtgekomen, dit is de vierde video in 30 minuten,” leest de bovenste reactie.

Nu deze video’s populairder worden op TikTok is een deel van de conversaties eromheen naar Twitter verhuisd. “De online verheelijking van verkrachting. Vraag jezelf ajb af waarom je dit wilt,” leest een tweet met screenshots van deze video’s. Het is belangrijk om op te merken dat de meeste mensen die aan free use doen zouden ontkennen dat het iets met verkrachting te maken heeft, of dat er überhaupt sprake is van het fantaseren daarover. Hoewel de kink voor sommigen overlapt met die van “consensual non-consent”, die elementen van verkrachting bevat, is dit niet hetzelfde als free use. Op de subreddit r/FreeUse, bijvoorbeeld, wordt de meerderheid van de content juist door de “gebruikte” gepost, en lijkt ze er met plezier aan mee te doen. Misschien speelt ze op de Nintendo Switch terwijl ze wordt geneukt, maar er is geen indicatie dat er iets zonder toestemming gebeurt. Op nonchalante wijze de overstap maken van Animal Crossing naar pardoes het bed in gepaald worden, zonder voorspel of wat dan ook, is juist het punt. In plaats van weerstand of tegenzin lijkt een belangrijk kenmerk van free use bijna verveling te zijn.

https://twitter.com/notkasanna/status/1691200054906777600

Dit betekent niet dat de dynamiek ervan – en met name erover posten op TikTok – geen kritiek rechtvaardigt omtrent objectificatie, het vervagen van de grenzen van consent en de promotie van de kink op platforms die veel door tieners gebruikt worden. Op een van de screenshots op Twitter zegt een vrouw: “Veel mensen hebben me gevraagd wat ‘free use’ betekent. Het betekent dat ik, zelfs als ik niet in de stemming ben, wettelijk altijd ja moet zeggen tegen mijn toekomstige echtgenoot om een scheiding te voorkomen.” Het is waarschijnlijk een grap (er zitten uiteraard geen legale bindingen aan de free use-kink), maar eentje die niet echt helpt bij de nogal negatieve ideeën die mensen al over de fetisj hebben, of het nare feit dat verkrachting in een huwelijk bij 10 tot 14 procent van de getrouwde vrouwen voorkomt.

Op TikTok wordt er over de fetisj gepraat, maar bijna zonder enige echte discussie over de bovengenoemde grenzen van toestemming. Zoals bij elke bdsm-dynamiek – zoals seks in het algemeen – vereist free use een niveau van communicatie dat je niet in deze korte, verheerlijkende video’s vindt In plaats daarvan zijn het ongenuanceerde representaties van de meest juicy aspecten ervan. In bijna elke TikTok probeert de persoon die de content deelt ook meteen een OnlyFans te promoten, iets wat makkelijker gaat met dit soort snelle en provocatieve video’s.

Zoals zo vaak het geval is, is iets heel persoonlijks en gecompliceerds gedistilleerd tot iets wat makkelijk te consumeren valt. Als je op TikTok deelt dat je een free use-kink hebt, dan wordt het onderdeel van je publieke persoonlijkheid. Aan de ene kant, wie boeit het wat als jij het geil vindt als je vriend op je afloopt met een stijve pik en de verwachting van een pijpbeurt? Aan de andere kant, waarom is het iets dat op social media gedeeld zou moeten worden? Het antwoord is natuurlijk: aandacht. Maar kinks zoals free use hebben ook een soort ingebouwd gevoel van een verboden vrucht: het is leuk omdat het taboe is; privé; stout. Wanneer het zo publiekelijk online wordt gepost, zeker zonder enige verdere uitleg over de vereisten en implicaties, wordt het niets meer dan een spektakel. Dat gevoel van overtreding is nergens meer te bekennen. In plaats daarvan worden deze posts voer voor Twitter-debatten – en daar is niks geils aan.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

