Freek van Kraaikamp viert de tweede druk van zijn boek met tattoo-marketing

Freek van Kraaikamp is niet bang voor een beetje zelfpromotie. Hij gaat de deur niet uit als hij niet minstens drie kledingstukken draagt met ‘Elitepauper’ erop, de titel van zijn roman. Ook vanavond is het raak: een vissershoed, een shirt en een tas met het logo erop. Waar de meeste schrijvers ter promotie een stukje uit hun boek voorlezen in een of andere boekhandel, of het laten bij advertenties in kranten, viert Freek de nieuwe druk van Elitepauper met het zetten van tatoeages. Een tijdloze en nogal permanente vorm van marketing.

“Het begon als een grap, zoals eigenlijk alles rond Elitepauper,” legt Freek (33) uit met een halve liter Pools pils in zijn hand. “We besloten de nieuwe druk te vieren door één tattoo van Elitepauper weg te geven. Dat liep weer zo storm dat we er ook een paar verkopen, voor een paar tientjes. Maar we hadden een week kunnen vullen met alle aanmeldingen.”

“Het begon als een grap,” aldus een lachende Freek van Kraaikamp (2e van rechts).

Zo’n dertig man wilden meedoen aan de actie, aldus Freek. Donderdagavond 1 november kunnen er slechts drie terecht in de tattooshop G’s & Gents van Kevin Specker in Den Haag. Shir-èl is daar één van. Ze laat de tattoo op haar onderarm zetten in dikke zwarte blokletters. Ze heeft het boek niet gelezen, maar vindt het idee erachter mooi. “Ik heb dyslexie dus het duurt een eeuwigheid voor ik dat boek uit heb. Maar dan heb ik de tattoo alvast,” zegt ze lachend, terwijl ze in de leren stoel gaat zitten. Ze betaalt zelf voor de tattoo, 80 euro, net als haar vriend Dion.



Ik vraag me af of mensen echt Elitepauper op hun lijf willen, of dat het vooral een slimme marketingstunt is van Freek. “Nee. Of nou ja, dat ook natuurlijk,” lacht hij. Het is marketing voor zijn boek, maar dat boek was slechts het begin. “Inmiddels verkopen we meer kleding dan boeken. Online groeien we iedere dag, offline zien we de shirts, de stickers en de petjes steeds meer op straat, de tribune en op feesten terug. Het boek is inmiddels meer een soort beweging, een subcultuurtje geworden. Ik was benieuwd hoe ver we konden gaan en ik blijf me verbazen. Kijk eens om je heen. Niemand doet dit.”

Terwijl het geluid van trillende naalden de ruimte vult, vraag ik Freek of hij inmiddels al een auto kan kopen van de opbrengsten van zijn boek. “Haha, nee nee,” lacht hij. “Nog geen auto. Maar sinds het begin van dit jaar kan ik er een goede boterham aan overhouden. Toch is de grootste winst dat ik mag samenwerken met mensen waar ik vroeger stiekem altijd een beetje tegenop keek. Specker, hardcore-dj’s als Drokz en Akira, de jongens van FootballCulture. De knaken zijn mooi, maar er zit echt veel meer achter.”

Het boekenvak noemt Freek “verschrikkelijk conservatief” in hun marketing- en verkoopverhaal. “Als je het niet exact zo doet als Reve in 1947, dan raken ze allemaal in de war. Men schrijft een boek en dat gaat naar de boekhandels. Er gaan wat exemplaren naar boekenredacties en de NPO. En dan is het afwachten. Kom je in de krant? Hoeveel sterren krijg je? Het is allemaal ontzettend reactief.” Als debutant kom je er helemaal niet tussen, zegt hij. “Misschien gooit je uitgever er een paar facebookpostjes tegenaan, maar dan heb je het wel gehad. Daar had ik weinig trek in. Dan kan je twee dingen doen: zeiken op je uitgever, of het heft zelf in handen nemen.” Dat doet hij onder meer via zijn eigen website, en vanavond dus met tatoeages in Den Haag.

Het derde slachtoffer is Jeff, a.k.a. Kleine Jeff, die ‘Elitepauper’ in dunne letters op zijn bovenbeen wil hebben. Jeff is de winnaar van de gratis tattoo. Die komt op zijn linkerbeen, want op zijn rechter staat al een schip, de ‘Pony-Pak’. “Ik hoop wel dat ik vanaf nu gratis binnenkom bij evenementen van Elitepauper,” zegt hij. “Dan moet ik mijn broek uitdoen, maar dat doe ik toch overal waar ik kom.”

Het moment dat de eerste tatoeages af zijn is onwerkelijk voor Freek: “Het voelt heel vreemd dit. Maar ook wel kick. Ik ben wel benieuwd wat mijn uitgever hiervan vindt.”

Als de laatste inkt gezet is, worden er armen en benen in plastic verpakt. Kleine Jeff, Dion en Shir-èl zijn blij met hun tattoo. Het is een bont gezelschap, en dat vindt Freek mooi. “Elitepauper is voor iedereen, of het nu gabbers, voetbalsupporters of tattooboys zijn. Het zijn vaak mensen waar een negatief gevoel omheen hangt, de ‘paupers’. Maar daar hebben wij schijt aan. Hun Adidas-slippers, tattoosleeves, halve liters bier en grijze katoenen trainingsbroek zijn ook cultureel erfgoed.”

