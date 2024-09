Freek van Noortwijk vertelt hoe muziek van hem een betere kok maakt

Een potluck is een etentje waarbij de gasten zelf iets te eten meenemen. SONOS en Spotify hebben dit concept in een muzikaal jasje gestoken en de Playlist Potluck in het leven geroepen, een diner waar jonge creatievelingen hun favoriete liedjes meenemen en samen genieten van goede muziek en lekker eten. Het eten zal bereid worden door Freek van Noortwijk, chef-kok bij BREDA,

Guts & Glory en het gloednieuwe Pita.

Volgens Freek heeft de muziek die hij in en buiten de keuken luistert invloed op zijn kookkunsten. Van Neil Young en Bob Dylan wordt hij geen betere kok, maar van hangen op de bank met zijn meisje en de juiste achtergrondmuziek wel. In deze video gaan we bij hem langs terwijl hij druk in de weer is met de voorbereidingen van het vijfgangenmenu dat hij voor SONOS gaat koken. Tussen oesterceviche en mousse van artisjok door, vertelt hij ons wat creativiteit voor hem als chef betekent en hoe muziek daar een rol in speelt.

