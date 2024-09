Drake en French Montana doen zich voor als Dominicaanse golf-verslaggevers in de video voor ‘No Shopping’

Afgelopen weekend is de video voor No Shopping van Drake van French Montana online gekomen waarin ze zich voordoen als golf-commentatoren vanuit de Dominicaanse Republiek, compleet met neppe snorren en een nep Spaans accent. Maar al snel zie je Montaña en El Draké in hun natuurlijke habitat; op een poolparty, nippend aan een drankje en vergezeld door bikini-modellen. De nieuwe single van MC4 ging in premiere op OVO Sound Radio.

Volgens regisseur Spiff TV is de video bedoeld als grappige reactie op het feit dat veel mensen vaak de afkomst van Drake en Montana mis hebben. Zo vertelt hij tegen Billboard:

“We wilden het eens anders aanpakken. Om de een of andere reden denken veel mensen dat Drake van de Dominicaanse Republiek komt en French Montana uit Puerto Rico. Mensen noemen Drake ook wel ‘El Draque’ en memes van hem dat hij de bachata danst gaan het internet over, dus leek het ons wel leuk om er een feestje in diezelfde sfeer van te maken.”

