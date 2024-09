Frenna, KM en Priceless zitten langer vast in Suriname

Gisteren stonden Frenna, KM en Priceless weer voor de rechter in Suriname. De drie leden van SFB worden verdacht van het filmen en verspreiden van een filmpje waarin ze seks hebben met een minderjarig Surinaams meisje. Wat er gisteren precies in de rechtszaal is besproken is onbekend omdat er geen pers aanwezig mocht zijn. Dit was omdat het expliciete filmpje getoond werd.

Wel is bekend dat gisteren de advocaat van de Haagse jongens weer heeft gepleit voor een tijdelijk vrijlating met als voorwaarde dat ze hun paspoorten inleveren, zo meldt ook 3voor12. Net als twee weken geleden is dit verzoek afgewezen omdat de vluchtkans volgens de rechter te groot zou zijn.

Videos by VICE

Frenna, KM en Priceless zitten in ieder geval tot 16 februari vast. Op die dag horen ze de strafeis.