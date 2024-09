Frenna reageert op Mula B in zijn nieuwe track ‘777’

Sinds de aflevering van YouTube-serie Supergaande waarin rappers werd gevraagd naar hoeveel geld ze bij zich hadden is er spanning tussen Mula B en Frenna. Mula liet zien dat hij 3000 euro op zak had, aanzienlijk meer dan Frenna, en vond dat hartstikke logisch. In de daaropvolgende 101Barz-sessie van Frenna doneerde hij datzelfde bedrag aan een voetbalschool, om zo te laten zien dat hij dat prima kan missen. Sindsdien zijn er stootjes uitgedeeld tussen die twee, en in de Wilde Westen 101Barz-sessie haalde Mula herhaaldelijk uit naar Frenna.



Nu is hier de officiële reactie van Frenna: 777.