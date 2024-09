Fresku & MocroManiac praten over krijsende schildpadden en de hoofdklopjes van Matthijs van Nieuwkerk

Fresku en MocroManiac zijn twee totaal verschillende rappers. De een maakt straight-up gangstashit, terwijl de ander sketches maakt en zichzelf vaak emotioneel helemaal blootgeeft. Met die kennis zou je misschien denken dat een samenwerking tussen de twee niet zou werken, maar niets is minder waar. Fresku en Maniac zijn allebei op hun eigen manier tekstueel goed onderlegd, het zijn beste vrienden en de voelbare chemie die daaruit voortvloeit maakt ze misschien wel het hardste Nederlandse rapduo van het moment.

Daarom zijn we fucking blij dat ze morgen het gezamenlijke album Juice uitbrengen. Om die reden hebben we ze uitgenodigd voor een nieuwe Back & Forth waarin ze het onder meer hadden over MocroManiacs solodebuutalbum, de denigrerende hoofdklopjes van Matthijs van Nieuwkerk, en krijsende schildpadden. Bekijk het hieronder.

Op 1 april vindt de releaseparty van ‘Juice’ plaats in de Melkweg. Je kunt hier je kaartje bestellen.