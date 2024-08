Fresku maakt korte metten met ongeveer alles in zijn nieuwe video

Van mensen die vaak op televisie zijn, vergeet je al snel waar ze eigenlijk vandaan komen. Ze lijken er gewoon te zijn, uit de klei getrokken in een televisiestudio, zonder enige achtergrond. Doe bijvoorbeeld niet alsof jij wist dat Frank Dane niet zomaar is ontstaan achter een Boulevard-desk, maar ook gewoon radio maakt en daarnaast ook nog eens de broer van Robert Jensen is!

Soms vergeten we ook even van Fresku dat hij muziek maakt. Hij heeft natuurlijk getoerd met z’n eigen theatershow, is tafelheer bij Matthijs en maakte samen met Teemong de Fresku & Teemong show (wat echt grappig was trouwens, kijk het hier terug). Gelukkig laat hij vandaag Als Ik Drop los: een allesvernietigende track waarin even orde op zaken wordt gesteld.

Videos by VICE

Niemand anders dan Teemong heeft uiteraard de video gemaakt, en Sam A La Bamalot verzorgt de beat. De single staat op z’n nieuwe album. Wat? Wil je daar meer van horen? Dat kan. Dan moet je kaartjes kopen voor de tour met MocroManiac. Maar dat is voor latere zorg. Bekijk de video hierboven.