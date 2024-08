Fresku’s nieuwe clip is de ramp waar iedereen op zit te wachten

Robert Neville, het personage van Will Smith in de blockbuster I Am Legend, voelt zich vrijwel de hele film niet echt chill. Ik snap dat. Zombiemutanten met een totaal gebrek aan hygiënische normen of waarden hebben de wereld overgenomen om te jagen op alles wat beweegt, en hij weet niet of iemand van wie hij ooit heeft gehouden nog in leven is. Een situatie die als dusdanig a-relaxed bestempeld kan worden gaat je niet in de koude kleren zitten.

Daarom wil ik dit moment gebruiken om even een compliment aan Fresku te geven. In de nieuwe clip voor De Laatste Van Mijn Soort lijkt hij om onbekende redenen in een vergelijkbare situatie te zijn beland; brand, verlaten gecrashte auto’s, een gore camper – allemaal zonder enig spoor van ander menselijk leven. Maar blijkbaar is Fresku, als een soort Bear Grylls van de rapgame, prima voorbereid op een apocalyptisch schouwspel als deze. Prima persoon om niet weg te stemmen tijdens een eilandraad – in tegenstelling tot Will Smith.



Bekijk de clip voor De Laatste Van Mijn Soort, uiteraard gemaakt door Teemong, hierboven.

