Erotische illustraties die de pijn van een langeafstandsrelatie verzachten

Waarschuwing: dit artikel bevat pikante plaatjes.

Toen de Italiaanse illustrator Frida Castelli een langeafstandsrelatie kreeg, vond ze haar uitlaatklep in het maken van erotica. Ze maakt tekeningen van zichzelf in extase, waarbij ze haar geliefde vervangt door kille objecten die haar lichaam beroeren. “Elk werk is een viering van mijn liefde voor mijn man,” vertelt Castelli aan The Creators Project.

Videos by VICE

De illustraties van Castelli zijn in eerste instantie een sexy selfie of een screenshot van amateurporno, met een opvallende twist doordat ze daar bijvoorbeeld een boor, een cactus, een kolonie bijen aan toevoegt. “In mijn tekeningen zie je mijn meest intieme emoties,” legt ze uit. “Ik vertel het verhaal van mijn langeafstandsrelatie, en met elk werk probeer ik mijn gevoelens te analyseren, te kennen, ermee te experimenteren en ze te overheersen.”

Haar emoties zijn soms ook somber, maar Castelli illustreert juist het extreme genot dat de relatie de moeite waard maakt. “Het is een gesprek tussen hem en mij, waarbij je alleen mijn perspectief ziet. Het is een intens liefdesverhaal, weergegeven in momenten van fysieke eenzaamheid.” In een van haar afbeeldingen is Castelli omringd door vogels, terwijl ze naakt balanceert op de regels van bladmuziek. Op een andere heeft de kromming van haar rug de perfecte vorm van een Fibonacci-spiraal. Met bijna 5.000 likes, was dit veruit haar populairste instagrampost van 2016.

Het lijkt tegenstrijdig dat je zo’n persoonlijk verhaal deelt met een publiek van 71.000 volgers. “Ik had ook nooit gedacht dat ik zo veel mensen zou kunnen bereiken met mijn werk,” zegt Castelli. “Het was mijn bedoeling om via Instagram een enigszins onconventioneel gesprek met mijn man te voeren. Ik ben erg blij dat zo veel mensen mij volgen – en als ik eerlijk ben ook heel verrast – maar dat verandert niks aan mijn doel.”

Je kunt Frida Castelli’s stormachtige romance op Instagram volgen. Volg Creators om je volgende favoriete kunstenaar te ontdekken.