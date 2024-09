Fruit is veel mysterieuzer met een rookbommetje erin

De kunst is verzot op groente en fruit. Is het niet als voorwerp in een stilleven, dan wel om in slowmotion uit elkaar te laten spatten. De kunst van fotograaf Maciek Jasik zit een beetje in het midden. In zijn fotoserie The Secret Life of Vegetables stopt hij gekleurde rookbommetjes in onder andere pompoenen en paprika’s en laat ze langzaam wegsmeulen.

Jasik wilde alledaagse en vertrouwde voorwerpen wat mysterieuzer maken. De door rook omgeven pompoenen, ananassen, papaja’s, paprika’s, en chayote’s – lid van de kalebasfamilie, te vinden in Meso-Amerika – zijn kleurrijk en betoverend, maar daarnaast ook bedoeld als ode aan de traditionele land- en tuinbouw. “Ik heb de afgelopen jaren een dieet gevolgd dat alleen uit biologische groenten en onbewerkt voedsel bestaat. Dit is een heel politiek besluit, en mensen zien het dan ook als kritiek op hun eigen eetgewoontes. Maar tot de 20e eeuw at iedereen op deze manier. Wat velen zien als de gezondheidsgekheid van de 21e eeuw – een rage – is eigenlijk teruggaan naar de oorspronkelijke manier van voedsel produceren,” vertelt Jasik aan The Creators Project.

“Vroeger waren er geen trends. Je at wat je voorvaderen aten. Je bewerkte het land op dezelfde manier als je voorvaderen, omdat ze heel veel kennis bezaten,” vertelt Janik. “Deze kennis hebben we de afgelopen 150 jaar verdrongen onder het mom van vooruitgang. Nu moeten we er alles aan doen om het terug te krijgen.”

