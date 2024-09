FUEL: Het dieet van een ballerina

Achter de elegantie van balletdanser Theresa Farrell schuilt een bikkelharde atleet. In deze aflevering van FUEL volgen we Theresa terwijl ze haar streefgewicht voor het nieuwe balletseizoen van het American Contemporary Ballet in Los Angeles probeert te bereiken. Dat betekent een kwart kilo per week kwijtraken door ijverig calorieën te tellen.

Al die rekensommetjes geven haar rust zodat ze zich volledig kan focussen op lange trainingsdagen en veel hiken en stretchen. Dus of ze nou een kom granola eet voor het slapengaan, of een corndog om vijf uur ’s ochtends, Theresa kan eigenlijk alles eten zolang ze blijft tellen.

Videos by VICE

Seizoen 2 aflevering 3 van FUEL. Kijk verder