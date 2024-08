Fungo Bat stopt Jaap van The Homesick in een auto vol mayonaise

Soms krijgen we bij Noisey een clip opgestuurd die zo bizar is, dat we na het bekijken ervan met de handen in het haar zitten. “Wat moeten we hier nu weer over schrijven,” klinkt het zuchtend over de redactievloer. Een goed voorbeeld van zo’n clip is Automobile van Fungo Bat. In die video zie je Jaap, bassist van The Homesick en gitarist van Yuko Yuko, terwijl hij op een autosloopbedrijf bezig is om tonnen mayo in een auto leeg te kiepen.

Het enige wat je op zo’n moment kunt doen, is contact opnemen met de verdorven geest die zoiets bedacht. Die geest heet Sam Verbeek, een twintigjarige jongen uit Amsterdam, en toen we hem spraken, bleek hij niet per se verdorven te zijn, maar eerder geniaal. Die scheidslijn kan soms dun zijn. We spraken hem over zijn band Fungo Bat en leerden alles over de symboliek van mayonaise.



Noisey: Hoi! Wat een mooie clip.

Sam Verbeek: Goed hè?

Een auto vol mayonaise, is dat een droom die uitkomt?

Ja, nou ja. Het moest gebeuren.

Van jezelf.

Ja. Ik zei altijd tegen Jaap: “Wanneer ontmoet ik nou eens je ouders. Want dan kan ik hun bad volgooien met mayonaise.” Dat vond hij niet zo’n goed idee. Dus dan maar zo.

Slim opgelost.

Ja toch. Ik ben erg tevreden.

Waarom mayonaise en geen vla? Dat is ook geel.

Het heeft meer een symbolische betekenis. Iedere Nederlander heeft een mening over mayo. Wat dat betreft is het ook heel maatschappijkritisch. Het gaat over de consumptiemaatschappij. Heel veel van één ding willen hebben. Nou ja, je ziet hoe het eindigt in de clip.

Was het moeilijk om Jaap zover te krijgen?

Neuh, eigenlijk niet. Hij vroeg zelf of hij het mocht toen. Het idee was er al een tijdje. Eerst zou de bassist van Korfbal, Jesper Vos, het doen, maar die was ineens verdwenen naar Berlijn.

Had je niet beter Erik Woudwijk, de drummer van The Homesick, kunnen vragen? Naar verluidt wil die nog weleens een vierpersoons ton friet in zijn eentje opeten.

Nou, ik weet het niet. Jaap is toch een groot acteur. Ik heb Erik er niet over gesproken. Ik ben heel benieuwd wat hij van de clip vindt.

Hoe heb je Jaap weer schoon gekregen?

Met ongeveer dertig pakken wc-papier.

Bah.

We hebben de clip geschoten op het terrein van autosloopbedrijf Pieper in Putten. Daar was geen douche, maar we hadden daar rekening mee gehouden. We hadden veel wc-papier en een badjas. Het mooiste vond ik trouwens dat Jaap de volgende dag weer aan een patatje mayo zat.

Je bent twintig, toch? Wat weet jij nou eigenlijk helemaal van mayonaise.

Nou, voor mij is het vooral gewoon een smerige substantie, waar ik eigenlijk helemaal niks van moet hebben. Ik weet meer over muziek dan over mayo.

Wat is een Fungo Bat?

Een oefenhonkbalknuppel. Heel licht, zodat het makkelijk is om balletjes te slaan. Dat was de strekking van het project ook een beetje toen ik ermee begon. Ik dacht niet dat iemand het zou horen. Het stond op een geheime pagina op internet, maar iemand hoorde het en wilde het uitbrengen. Toen heb ik er direct een team van songwriters omheen bedacht. Gewoon, om sicke hits te maken. Nu kan het meteen door naar de radio.

Tot slot: heb je nog een persoonlijke anekdote over mayonaise die je wil delen?

Ik ben eigenlijk gewoon heel blij dat ik niet zelf in die auto ben gaan zitten. Meer weet ik er niet over. Ik wil dit hoofdstuk uit mijn leven graag afsluiten. Zaterdag gaan we een clip schieten met heel veel ketchup. Ja.





‘Automobile’ staat op het titelloze debuut van Fungo Bat, en dit alles is hier te beluisteren op een verscheidenheid aan streamingdiensten.