Wie heeft er zin om Jay-Z een uur lang zijn excuses te zien aanbieden aan Beyoncé?

Als we in andere tijden hadden geleefd, kwaaiere tijden, dan had Jay-Z wellicht zijn eigen artistieke film van een uur opgenomen over zijn vermeende affaires. Maar helaas, het enige wat we te horen hebben gekregen over Jay-Z is een shout-out van Bey zelf tijdens haar Formation-tour, waarin ze zegt dat ze nog steeds hartstikke gelukkig en samen zijn. En daar blijft het waarschijnlijk bij.

Of je nou gelooft dat de affaire echt is of dat het gaat om een marketingstunt, of een combinatie daarvan, Jay-Z heeft klap na klap te verduren gekregen en meme na meme, en die incasseert hij in absolute stilte terwijl het beeld van hem letterlijk aan de voeten van zijn vrouw exclusief op zijn eigen streamingplatform te zien is.

Mocht je je zou afvragen hoe de excuses van Jay-Z eruit zouden zien, de comedysite funnyordie.com heeft een filmpje gemaakt in zijn naam: I Gave You Lemons. Het ziet er ongeveer zo uit als Lemonade, gaat ook een uur lang door en heeft ook verschillende hoofdstukken: Sad en Sorry, want Jay heeft natuurlijk hartstikke spijt en is intens verdrietig. Om excuses te kunnen maken op de juiste manier zoekt hij hulp bij WikiHow, waar hij dit stap voor stap kan leren. Vervolgens komt hij met een zootje wijsheden op de proppen: ‘Life gave you lemons, and you made Lemonade. Life gave me Lemonade, and now I’m doin’ this’, maar ook ‘Imma put my apology on Tidal, so everyone can have access to it if they really work hard and are really, really intent on getting it’.

Goed, waar het dus op neerkomt: mocht je zin hebben in een of andere gast die doet alsof hij Jay-Z is en die zestig minuten lang levenslessen probeert te destilleren uit WikiHow, en dat allemaal op beelden van diepongelukkige mannen en schildpadden, je weet waar je moet zijn.