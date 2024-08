Deze foto’s tonen perfect de sfeer van de Fuse in de vroege jaren 2000

Toen Peter Decuypere en Thierry Coppens in 1994 de Fuse oprichtten, was techno voor veel mensen nog die muziek waar de foute zoon van de buren zijn weekends aan versleet. Het eerste half jaar leed de Brusselse club dan ook ieder weekend 2500 euro verlies. “We organiseerden elke zaterdagavond een feest met buitenlandse DJ’s. Om eerlijk te zijn waren wij daar echt wel pioniers in. Ik denk niet alleen in België, maar ook in Europa. Om niet te zeggen de hele wereld”, vindt Decuypere. Dat klinkt bijna arrogant, maar hij heeft gewoon gelijk. Na die eerste zes maanden ging de Fuse namelijk helemaal van de grond. Het succes van die vroege jaren viel samen met prehistorie van de digitale fotografie. In de vroege jaren 2000 namen foto’s enorm toe in hoeveelheid, maar nog niet in kwaliteit. Wat op een of andere manier wel perfect de sfeer van de Fuse vatte.



Omdat de beelden toch wat wazig zijn, vroegen we Fuse-oprichter Decuypere om wat meer uitleg. Hij vertelt over hun succesrecept, die keer dat Daft Punk er gratis optrad en waarom hij Aphex Twin van het podium wilde kloppen.

VICE: Dag Peter, Fuse is nu wel een gevestigde waarde, maar dat was niet altijd zo.

Peter: Klopt, het eerste half jaar verloren we 2500 euro. Per week. Zo kun je niet verder. Thierry en ik zeiden toen tegen elkaar: “Oké, we hebben het geprobeerd. Het is niet gelukt. Laten we een fles drinken op de samenwerking en ermee kappen.” Vervolgens gingen we naar beneden, stonden er in de zaal opeens 350 mensen in plaats van 250! We keken elkaar aan en dachten van: wat is dat hier? Toen beslisten we om het nog vier weken te proberen. Het heeft dus heel weinig gescheeld of er was nooit sprake geweest van 25 jaar Fuse.



“Elke donderdagavond ging ik naar Laurent Garniers club in Parijs en vroeg ik hem: ‘Tu ne veux pas venir au Fuse?’ Waarop hij dan antwoordde: ‘Jamais de ma vie.’ “

Wanneer ging de Fuse echt van de grond?

Het is eigenlijk een beetje dankzij Laurent Garnier dat we er zijn doorgekomen. Hij wou oorspronkelijk nooit meer in België komen spelen, omdat ik hem eens zou hebben gezegd dat zijn muziek nooit zou werken in België. Het zou wel kunnen dat ik in een of andere club met een griet rond mijn arm zat en iets stoms had gezegd als: “Ta musique, ça ne va jamais marcher en Belgique.” Dat weet ik niet meer zeker. Maar ik wou hem echt in mijn club. Dus elke donderdagavond ging ik naar zijn club in Parijs en vroeg ik hem: “Laurent, tu ne veux pas venir au Fuse?” Waarop hij dan antwoordde: “Jamais de ma vie.”

Zo bleef dat enkele weken duren, tot de Fuse wat bekender werd en hij van andere dj’s hoorde dat het toch de moeite zou zijn. Hij is dan komen draaien en dat was de eerste keer dat we 800 mensen op de dansvloer hadden. Sindsdien is dat niet meer kapot gegaan. Belangrijk was dat er bij Garnier ook vrouwen op de dansvloer stonden. Als je een goede muziekinstallatie hebt, goede muziek en vrouwen op de dansvloer, dan heb je een club.



“Toen het nog onbekende Daft Punk kwam spelen, dacht ik: welk lef moet je niet hebben om in een technoclub te beginnen met een gitaar sample?”

Wat zal je altijd bijblijven?

Toen Daft Punk de eerste keer in de Fuse was, gratis. Laurent Garnier had ze meegenomen als nieuw Frans talent, dus er had nog niemand van hen gehoord. Ze begonnen met een gitaar sample, dan een disco beat en daar wat acid over. Ik dacht: what the fuck, welk lef moet je niet hebben om in een technoclub te beginnen met een gitaar sample? Daar moet ge wel al wat ballen voor aan uw lijf hebben. Dat onbekend duo uit Frankrijk had de Fuse helemaal mee na drie nummers.

Een minder aangename herinnering was toen Aphex Twin kwam draaien. De Fuse was helemaal uitverkocht en hij begon daar muziek te draaien waar je absoluut niet op kon dansen, terwijl hij onbewogen naar het publiek zat te kijken. De eerste tien minuten waren compleet ondansbaar. Ik wilde hem van het podium te kloppen. Hoe kun je een volle zaal zoiets nu aan doen? Daar heb je ook wel wat ballen aan uw lijf voor nodig.

“Het is raar om te zeggen, maar het zou kunnen dat techno te groot is geworden voor Fuse.”



Denk je dat de Fuse nog lang zal blijven bestaan?

Goh, het clubleven zelf staat wat onder druk. Je ziet de laatste maanden dat clubs wegvallen, La Rocca sluit, Café d’Anvers, … ik denk wel dat het merk Fuse op een of andere manier zal blijven bestaan, maar daarom niet per se als club. Binnen vijf jaar zou het gerust kunnen dat de Fuse nog een maandelijks feest doet in Paleis 12. Als Fuse ergens een probleem zou hebben, is het dat het een beetje tussen klein en groot zit. Het is raar om te zeggen, maar het zou kunnen dat techno te groot is geworden voor Fuse.

