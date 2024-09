Future brengt vrijdag nog een nieuw album uit

Future gaat helemaal los. Net wanneer je denkt dat je in 2017 maar één nieuw album van hem krijgt, kondigt hij er nóg een aan. Dit zet natuurlijk je hele brein op zijn kop gezet nu je een dubbele dosis Future moet verwerken.

Het nieuwe nieuwe album, dat hij soort van aankondigde op Twitter en later bevestigde op Instagram (zie hieronder), heet HNDRXX en komt deze vrijdag (24 februari) uit. Als we zijn hashtags mogen geloven, zingen Rihanna en The Weeknd mee op de plaat (in tegenstelling tot het album zonder samenwerkingen van vorige week).

Videos by VICE

Ook al is dit spannend nieuws voor iedereen met oren, ben ik bezorgd om Future. Heeft hij überhaupt nog tijd om te ontspannen? Drinkt hij ooit een kopje chocolademelk terwijl hij naar een nieuwe aflevering The Bachelor kijk? Of zit hij niet eens gewoon onderuitgezakt met een goed boek? Waarschijnlijk niet, want er is muziek dat gemaakt moet worden. Maar voor zijn eigenbelang hoop ik dat hij wat rust inplant tussen het maken van al die bangers.