Futuristische foto’s van de naakte mens van de toekomst

Je hebt vast weleens nagedacht over hoe mensen er in de verre toekomst uit zullen zien. Fotograaf Jeffery Scott houdt het niet alleen bij filosoferen, hij maakt er gewoon beelden van. De kunstenaar probeert het posthumanisme te ontdekken in zijn eigen wereld vol eigenaardigheden. Scott combineert zijn fotografie met manipulaties in Photoshop om een soort Mens 2.0 te creëren. Zo ontstaat een mix van sciencefiction, surrealisme en erotica.

Scott vertelt Creators dat hij ervaring heeft met schilderen, illustraties, sculpturen en fotografie. Daarnaast werkte hij de afgelopen 15 jaar in de filmindustrie als producent van muziekvideo’s en reclames, en hij had lange tijd de ambitie om filmregisseur worden. Zijn jarenlange ervaring ziet hij als een evolutionair artistiek proces, dat hem leidde naar zijn huidige werk.

