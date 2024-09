Futuristische foto’s van de naakte mens van de toekomst

Je hebt vast weleens nagedacht over hoe mensen er in de verre toekomst uit zullen zien. Fotograaf Jeffery Scott houdt het niet alleen bij filosoferen, hij maakt er gewoon beelden van. De kunstenaar probeert het posthumanisme te ontdekken in zijn eigen wereld vol eigenaardigheden. Scott combineert zijn fotografie met manipulaties in Photoshop om een soort Mens 2.0 te creëren. Zo ontstaat een mix van sciencefiction, surrealisme en erotica.

Scott vertelt Creators dat hij ervaring heeft met schilderen, illustraties, sculpturen en fotografie. Daarnaast werkte hij de afgelopen 15 jaar in de filmindustrie als producent van muziekvideo’s en reclames, en hij had lange tijd de ambitie om filmregisseur worden. Zijn jarenlange ervaring ziet hij als een evolutionair artistiek proces, dat hem leidde naar zijn huidige werk.

Scott fotografeert bijna elk element uit de afbeeldingen zelf. Andere details schildert hij. Het nabewerken van zijn foto’s in Photoshop kost hem meestal ergens tussen de 50 en 400 uur. Een beeld van Scott begint altijd met een naaktmodel, waar hij vervolgens allerlei elementen aan toevoegt.



“Als ik de afbeelding van het model eenmaal heb, dan begint het. Ik kan werkelijk alles toevoegen,” vertelt hij. “Daarom zijn er geen beperkingen voor mijn kunstwerken. En daarom sluit ik geen compromissen. Ik geloof daar niet in. Wat ik in mijn gedachten heb, moet ook absoluut de uitkomst zijn.”



Een vluchtige blik op het werk van Scott laat zien dat hij een grote interesse heeft voor sciencefiction en cybernetica. “Ik ben zeer gefascineerd door transhumanisme en eigenaardigheid,” legt Scott uit. “Ik geloof dat dat vooraanstaande stappen zijn in de ontwikkeling van het menselijk ras. Onvermijdelijke stappen in onze evolutie.”



“Hoewel het onderwerp me fascineert, ben ik alleen niet zo enthousiast over de waarschijnlijke uitkomst,” voegt hij toe. “We leven in een tijd waarin we simpelweg middelen creëren omdat het kan. Het lijkt alsof we dat doen zonder na te denken over wat de uitkomst is. Daarom lever ik een soort sociaal commentaar.”

In het erotische werk A Definitive No-Man’s Land was Developed to the Great Experiments of 2036 kun je de aanpak en stijl van Scott goed terugzien. Een toekomstig vrouwelijk wezen met een langwerpig Alien-achtig hoofd, en haar vier poten verspreid over een geruite vloer, terwijl ze je wazig aankijkt. “Het is een combinatie van meerdere foto’s van het model, met een volledig digitale achtergrond,” vertelt Scott.



Een ander bijzonder werk is Various Generations to Recreate the Perfect Memory. Scott fotografeerde het naaktmodel in drie verschillende poses, waarbij elke positie reflecteert aan een bepaalde levensfase: tijdens haar jeugd, als ze net gestorven is en op een tafel in staat van ontbinding.



“Het verhaal was alles in dit stuk,” vertelt Scott. “Ik wilde een verhaal in een verhaal, en alle elementen die je daar bij kunt betrekken. De afbeelding komt uit mijn nieuwe boek, een verhaal van begin tot eind. Dit stuk draagt daar echt aan bij.”

Scott heeft 127 van zijn foto’s samengevoegd in een boek, waar hij negen jaar aan heeft gewerkt. Deze maand komt het boek eindelijk uit. Voorlopig gaat de fotograaf wel gewoon door met zijn bizarre afbeeldingen en begint hij aan zijn volgende project: een nieuwe draai aan Alice in Wonderland. De tekst van Lewis Carroll blijft natuurlijk hetzelfde, maar hij zal de illustraties met zijn eigen foto’s vervangen.

Meer werk van Jeffery Scott is te zien op zijn website.